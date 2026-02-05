05 de fevereiro de 2026
PREDADOR EM CANA

Procurado por estupro é preso pela PM no Pauliceia em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Equipes da Polícia Militar prenderam o indivíduo no bairro Pauliceia em Piracicaba

  A Polícia Militar capturou, na madrugada desta terça-feira (4), um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, em Piracicaba.

A prisão ocorreu por volta das 21h30, no bairro Pauliceia, durante patrulhamento de rotina realizado por equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I). Os policiais foram acionados após informações sobre uma ocorrência em andamento em um condomínio residencial da região.

No local, a equipe realizou contato com as partes envolvidas e, após consulta aos sistemas policiais, confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante da constatação, foi dada voz de prisão.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

