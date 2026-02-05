A Polícia Militar capturou, na madrugada desta terça-feira (4), um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, em Piracicaba.

A prisão ocorreu por volta das 21h30, no bairro Pauliceia, durante patrulhamento de rotina realizado por equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I). Os policiais foram acionados após informações sobre uma ocorrência em andamento em um condomínio residencial da região.