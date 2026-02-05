Uma menina de 8 anos foi hospitalizada após usar, sem saber, uma caneta emagrecedora pertencente à mãe, nos Estados Unidos. O caso, ocorrido em Indiana em dezembro de 2024, veio a público recentemente depois que a família decidiu divulgar a história como forma de prevenção. O episódio reacende o debate sobre o armazenamento de medicamentos de uso adulto em ambientes com crianças.

A criança, identificada como Jessa Milender, teria utilizado o medicamento ao acreditar que ele poderia aliviar um desconforto estomacal. Ela foi encontrada desacordada em casa e levada às pressas para atendimento médico.

Sintomas graves após uso indevido



Pouco tempo após a aplicação, Jessa apresentou mal-estar intenso, com náuseas persistentes, vômitos frequentes, dor abdominal e alterações intestinais. No hospital, os médicos constataram desidratação, olhos fundos e palidez acentuada, sendo necessária hidratação intravenosa imediata.