A ideia de proteger os filhos de qualquer sofrimento ainda é comum em muitas famílias. No entanto, especialistas em desenvolvimento infantil alertam que eliminar todas as frustrações do cotidiano pode comprometer a formação emocional das crianças. O contato com limites, negativas e dificuldades é um componente essencial do amadurecimento.

Aprender a lidar com frustrações desde cedo ajuda a criança a compreender que o mundo não funciona sempre de acordo com seus desejos, e que isso faz parte da vida em sociedade.

O excesso de proteção e seus efeitos