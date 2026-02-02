O atendimento para matrícula será realizado às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30, no polo Piracicaba, por ordem de chegada. Caso as vagas sejam preenchidas, os interessados poderão integrar uma lista de espera.

O Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro de educação musical, abre matrículas para novos alunos no polo Piracicaba a partir da próxima segunda-feira (9). As inscrições são destinadas a crianças, adolescentes e jovens e acontecem presencialmente, com vagas limitadas.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos: RG da criança ou jovem, RG do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração de matrícula da escola regular e foto 3x4 do aluno.

As opções de cursos variam conforme a idade. Crianças de 6 e 7 anos completos participam da Iniciação Musical I, com aulas no período da manhã, às segundas e quartas-feiras. Já as de 8 e 9 anos completos integram a Iniciação Musical II, com turmas nos períodos da manhã e da tarde, nos mesmos dias.

A partir dos 10 anos completos, os alunos podem escolher entre cursos de instrumentos ou canto, também oferecidos nos períodos da manhã e da tarde. Nessa faixa etária, todos devem cursar, obrigatoriamente, as disciplinas de Teoria Musical e Coral.