A falta de vitamina B12 pode causar estes 6 sintomas; saiba o que fazer
A vitamina B12 é essencial para o bom funcionamento do organismo, atuando diretamente na formação dos glóbulos vermelhos e na manutenção da saúde do sistema nervoso. Quando está em níveis baixos, pode provocar uma série de sintomas que impactam a qualidade de vida. A deficiência dessa vitamina pode ter diversas causas, sendo a alimentação inadequada a mais comum, especialmente entre pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas sem suplementação adequada, já que a vitamina B12 é encontrada principalmente em alimentos de origem animal. Outros fatores incluem problemas de absorção intestinal, doenças gástricas, cirurgias no sistema digestivo e o uso prolongado de alguns medicamentos.
Entre os principais sintomas da deficiência de vitamina B12 estão fadiga e fraqueza, caracterizadas por cansaço excessivo e sensação constante de falta de energia, mesmo após atividades simples do dia a dia. Também podem ocorrer formigamento e dormência, resultado de danos aos nervos periféricos, afetando principalmente mãos, pés e pernas. Problemas de memória e confusão mental são frequentes, já que níveis baixos da vitamina podem comprometer funções cognitivas, causando lapsos de memória e dificuldade de concentração. A deficiência ainda pode provocar palidez e, em alguns casos, icterícia, caracterizada pelo amarelamento da pele e dos olhos, em decorrência da anemia. Falta de ar e tontura também podem surgir, especialmente durante esforços físicos, devido à redução no transporte de oxigênio pelo sangue. Alterações na língua e na boca, como lesões, sensação de queimação e mudanças na cor ou textura da mucosa oral, também são sinais de alerta.
Os sintomas variam de pessoa para pessoa e nem sempre aparecem de forma isolada. Em casos graves e prolongados, a deficiência de vitamina B12 pode causar danos neurológicos irreversíveis. O diagnóstico é feito por meio de exames de sangue que avaliam os níveis da vitamina no organismo, sendo fundamental procurar um profissional de saúde ao apresentar sintomas suspeitos, especialmente quando há fatores de risco. O tratamento depende da causa e da gravidade da deficiência, podendo incluir suplementação oral em casos leves ou quando relacionada à dieta, e injeções intramusculares em situações de má absorção intestinal ou deficiência mais grave.
Para prevenir a deficiência de vitamina B12, recomenda-se manter uma alimentação equilibrada, incluindo carnes, peixes, ovos, leite e derivados. Pessoas com dietas restritivas ou condições que dificultam a absorção devem considerar a suplementação, sempre com orientação médica. A realização de exames regulares também é indicada para quem possui maior risco, permitindo o monitoramento adequado dos níveis da vitamina. Reconhecer os sinais precocemente e buscar orientação médica é essencial para preservar a saúde e prevenir complicações.