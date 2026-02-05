A falta de vitamina B12 pode causar estes 6 sintomas; saiba o que fazer

A vitamina B12 é essencial para o bom funcionamento do organismo, atuando diretamente na formação dos glóbulos vermelhos e na manutenção da saúde do sistema nervoso. Quando está em níveis baixos, pode provocar uma série de sintomas que impactam a qualidade de vida. A deficiência dessa vitamina pode ter diversas causas, sendo a alimentação inadequada a mais comum, especialmente entre pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas sem suplementação adequada, já que a vitamina B12 é encontrada principalmente em alimentos de origem animal. Outros fatores incluem problemas de absorção intestinal, doenças gástricas, cirurgias no sistema digestivo e o uso prolongado de alguns medicamentos.

Entre os principais sintomas da deficiência de vitamina B12 estão fadiga e fraqueza, caracterizadas por cansaço excessivo e sensação constante de falta de energia, mesmo após atividades simples do dia a dia. Também podem ocorrer formigamento e dormência, resultado de danos aos nervos periféricos, afetando principalmente mãos, pés e pernas. Problemas de memória e confusão mental são frequentes, já que níveis baixos da vitamina podem comprometer funções cognitivas, causando lapsos de memória e dificuldade de concentração. A deficiência ainda pode provocar palidez e, em alguns casos, icterícia, caracterizada pelo amarelamento da pele e dos olhos, em decorrência da anemia. Falta de ar e tontura também podem surgir, especialmente durante esforços físicos, devido à redução no transporte de oxigênio pelo sangue. Alterações na língua e na boca, como lesões, sensação de queimação e mudanças na cor ou textura da mucosa oral, também são sinais de alerta.