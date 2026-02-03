04 de fevereiro de 2026
PERIGO NA PELE

Anvisa proíbe sabonete famoso e ordena retirada do mercado; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik
O motivo central da medida é a ausência de registro sanitário.
Uma ação rigorosa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acendeu o sinal amarelo para o setor de higiene pessoal. A comercialização e fabricação do sabonete líquido "Pérolas do Campo" foram suspensas em todo o território nacional. O motivo central da medida é a ausência de registro sanitário, uma falha grave que coloca em xeque a procedência e a segurança dos componentes utilizados na fórmula.

A decisão impacta diretamente as empresas Bloom Perfumaria e Dell Cosméticos Ltda EPP, impedindo que o item chegue às mãos do consumidor, seja em lojas físicas ou em plataformas digitais.

Os perigos ocultos de produtos sem registro

O registro na Anvisa não é apenas uma burocracia, mas um selo de segurança indispensável. Quando um cosmético chega ao mercado sem essa validação, o consumidor fica vulnerável a diversos fatores que podem comprometer sua integridade física.

A fiscalização sanitária atua como uma barreira preventiva, garantindo que o produto cumpra requisitos essenciais:

  • Controle de Alérgenos: Avaliação minuciosa de fragrâncias e conservantes para evitar reações severas;
  • Pureza Microbiológica: Prevenção contra a proliferação de bactérias e fungos nocivos dentro da embalagem;
  • Rastreabilidade Total: Facilidade em identificar lotes específicos em casos de problemas pós-venda;
  • Validação de Componentes: Garantia de que nenhuma substância proibida ou em concentração tóxica foi utilizada;
  • Estabilidade da Fórmula: Certeza de que o produto mantém suas propriedades durante todo o prazo de validade.

Fiscalização e o peso da lei no Brasil

A base legal que sustenta essas punições é a Lei nº 6.360/1976. Ela determina que nenhum produto de higiene ou perfume pode circular no Brasil sem a devida notificação ou registro. O descumprimento dessa norma transforma uma simples venda em infração sanitária, sujeitando os responsáveis a multas pesadas e ao recolhimento compulsório de estoques.

Atualmente, agentes das Vigilâncias Sanitárias (municipais e estaduais) realizam varreduras constantes para garantir que o "Pérolas do Campo" saia definitivamente de circulação. O foco não é apenas o comércio tradicional, mas também a fiscalização crescente sobre o e-commerce.

Guia de segurança para o consumidor

Ao adquirir itens de higiene, a orientação é ser criterioso. O rótulo deve conter obrigatoriamente o nome da fabricante, o número do lote, a validade e o número do processo na Anvisa. Caso você tenha o produto em casa, a recomendação é suspender o uso imediatamente, mesmo que não apresente sintomas.

Nota importante: Em caso de irritações cutâneas ou vermelhidão após o uso de produtos irregulares, procure auxílio médico e leve o nome do fabricante e o lote para facilitar o diagnóstico.

Canal de denúncias

A colaboração da sociedade é fundamental para agilizar a retirada de produtos suspeitos do mercado. Se encontrar itens proibidos à venda ou desconfiar da autenticidade de um cosmético, você pode acionar os canais oficiais:

  • Telefone: Ouvidoria da Anvisa (0800 642 9782).
  • Internet: Formulários eletrônicos no portal oficial do órgão.
  • Local: Vigilância Sanitária da sua cidade.

