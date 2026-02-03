Uma ação rigorosa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acendeu o sinal amarelo para o setor de higiene pessoal. A comercialização e fabricação do sabonete líquido "Pérolas do Campo" foram suspensas em todo o território nacional. O motivo central da medida é a ausência de registro sanitário, uma falha grave que coloca em xeque a procedência e a segurança dos componentes utilizados na fórmula.

A decisão impacta diretamente as empresas Bloom Perfumaria e Dell Cosméticos Ltda EPP, impedindo que o item chegue às mãos do consumidor, seja em lojas físicas ou em plataformas digitais.

Os perigos ocultos de produtos sem registro