Presente no bosque há mais de meio século, Juninho construiu uma história que se confunde com a memória afetiva da cidade. Crianças que hoje são adultos cresceram acompanhando a rotina do animal, que se tornou um verdadeiro símbolo do parque ecológico.

Morreu nesta terça-feira (3) aos 50 anos o hipopótamo Juninho, um dos animais mais emblemáticos do Parque Mourão Popular e figura querida por gerações de visitantes em Leme, na Região Metropolitana de Piracicaba. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade, por meio de uma nota oficial de pesar.

Nos últimos dias, o estado de saúde do hipopótamo se agravou. De acordo com a administração municipal, ele recebeu acompanhamento constante da equipe técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com monitoramento intensivo e medicações específicas na tentativa de estabilizar seu quadro clínico.

Apesar de todos os esforços, o avanço da idade pesou. A prefeitura destacou que a expectativa de vida da espécie varia entre 40 e 50 anos, faixa etária em que Juninho se encontrava. Em nota, o município ressaltou que o animal apresentava sinais de sofrimento e que sua morte representou, acima de tudo, um descanso.

Em respeito ao ocorrido, o Parque Ecológico Mourão Popular permanecerá fechado por tempo indeterminado. A Prefeitura de Leme também expressou solidariedade aos profissionais que cuidaram de Juninho ao longo dos anos e à população, que sempre demonstrou carinho e admiração pelo hipopótamo.