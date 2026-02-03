04 de fevereiro de 2026
TRISTEZA

Hipopótamo Juninho morre aos 50 anos na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Leme
  Morreu nesta terça-feira (3) aos 50 anos o hipopótamo Juninho, um dos animais mais emblemáticos do Parque Mourão Popular e figura querida por gerações de visitantes em Leme, na Região Metropolitana de Piracicaba. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade, por meio de uma nota oficial de pesar.

Presente no bosque há mais de meio século, Juninho construiu uma história que se confunde com a memória afetiva da cidade. Crianças que hoje são adultos cresceram acompanhando a rotina do animal, que se tornou um verdadeiro símbolo do parque ecológico.

Nos últimos dias, o estado de saúde do hipopótamo se agravou. De acordo com a administração municipal, ele recebeu acompanhamento constante da equipe técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com monitoramento intensivo e medicações específicas na tentativa de estabilizar seu quadro clínico.

Apesar de todos os esforços, o avanço da idade pesou. A prefeitura destacou que a expectativa de vida da espécie varia entre 40 e 50 anos, faixa etária em que Juninho se encontrava. Em nota, o município ressaltou que o animal apresentava sinais de sofrimento e que sua morte representou, acima de tudo, um descanso.

Em respeito ao ocorrido, o Parque Ecológico Mourão Popular permanecerá fechado por tempo indeterminado. A Prefeitura de Leme também expressou solidariedade aos profissionais que cuidaram de Juninho ao longo dos anos e à população, que sempre demonstrou carinho e admiração pelo hipopótamo.

A despedida de Juninho deixa um vazio no Bosque e na história ambiental da cidade, marcando o fim de um capítulo que atravessou gerações.

