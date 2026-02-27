Sr. Antonio Donizeti Andreza

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho do Sr. Vergilio Andreza e da Sra. Carmelia Teixeira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Dilson Neves Ribeiro

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. João Neves Ribeiro e da Sra. Otacilia Maria de Jesus, era casado com a Sra. Roseli Ferreira dos Santos Ribeiro; deixa os filhos: Gilberto Neves Ribeiro, casado com a Sra. Samea Crisostomo e Giovana Neves Ribeiro Angeleli, casada com o Sr. Helio Angeleli. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elenor Cleide de Sá

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Jose Pereira de Freitas e da Sra. Dirce Ferreira de Freitas, era casada com o Sr. Jonas Rodrigues de Sá; deixa os filhos: Eloisa Rodrigues de Sá Barbosa, casada com o Sr. Jose Marcelo Barbosa e Ricardo Rodrigues de Sá, falecido, deixando viúva a Sra. Marina Almeida de Sá. Deixa 03 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.