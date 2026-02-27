Sr. Antonio Donizeti Andreza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho do Sr. Vergilio Andreza e da Sra. Carmelia Teixeira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Dilson Neves Ribeiro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. João Neves Ribeiro e da Sra. Otacilia Maria de Jesus, era casado com a Sra. Roseli Ferreira dos Santos Ribeiro; deixa os filhos: Gilberto Neves Ribeiro, casado com a Sra. Samea Crisostomo e Giovana Neves Ribeiro Angeleli, casada com o Sr. Helio Angeleli. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elenor Cleide de Sá
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Jose Pereira de Freitas e da Sra. Dirce Ferreira de Freitas, era casada com o Sr. Jonas Rodrigues de Sá; deixa os filhos: Eloisa Rodrigues de Sá Barbosa, casada com o Sr. Jose Marcelo Barbosa e Ricardo Rodrigues de Sá, falecido, deixando viúva a Sra. Marina Almeida de Sá. Deixa 03 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Francisca Theresa De Oliveira Rocha E Silva
Faleceu dia 26/02/2026 aos 87 de idade e era viúva do Sr. José João dos Santos Silva. Deixa os filhos: Dinorá Rocha Christiansen e Daniel Rocha e Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/02/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Frederico Leme de Siqueira
Faleceu dia 27/02/2026 na cidade de Piracicaba aos 87 de idade e era viúvo da Sra. Aurora Dias Fidelis de Siqueira. Era filho do Sr. José Leme de Siqueira e da Sra. Lucia Cacieri, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Alberto Siqueira, André Lemes Siqueira, já falecido, Maria Inez Siqueira da Silva, Claudio Leme Siqueira casado com Rosangela Zampaulo Siqueira, Roseneide Aparecida Siqueira, Ana Maria Gozzer casada com Nivaldo Gozzerf, Beatriz Leme Siqueira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Gudrun Feldenheimer
Faleceu dia 27/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 de idade e era viúva do Sr. Heinz Feldenheimer. Era filha do Sr. Peter Wilhelm Stilck e da Sra. Wilhelmine Karola Martha Stilck, falecidos. Deixa os filhos: Andrea Patricia Feldenheimer casada com Odair Oliveira Alves e Martin Ingo Feldenheimer casado com Luciana Feldenheimer. Deixa o neto: Mathews Feldenheimer, e os bisnetos: Thomas e Mathias. Deixa familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 27/02/2026 das 12:00 as 15:00hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ivoni Cavalcanti Fischer
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Helio Fischer e da Sra. Rosalina Cavalcanti Fischer; deixa o filho: Matheus Cavalcanti Fischer Samuel, casado com a Sra. Marcella M. Barros Samuel. Deixa o neto Bernardo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Adenil Nunes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. Juvenal Nunes e da Sra. Pedrina Fialho da Costa, era casado com a Sra. Edna Maria Gomes Nunes; deixa a filha Maisa Nunes, irmãos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 07h30 às 12h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Julio Joaquim Joly Penna
Faleceu dia 26/02/2026 na cidade de São Paulo, aos 99 anos de idade e era casado com a Sra. Elvira Coelho Joly Penna. Era filho do Sr. Deodoro Simões Penna e da Sra. Aurora Joly Penna, falecidos. Deixa o filho: Antônio José Moraes Joly Penna, falecido, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento ocorreu dia 27/02/2026 as 11:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Laercio Teixeira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. José Teixeira e da Sra. Honoria Martins Teixeira, era casado com a Sra. Marta de Souza Santos; deixa os filhos: Fabio de Souza Teixeira; Flavia de Souza Teixeira; Fabiana Santos Teixeira; Felipe Santos Teixeira; Ana Carolina Santos Teixeira e Julio Henrique Santos Teixeira. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Rosa dos Santos Vale Alves
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Antonio do Vale e da Sra. Maria da Conceição dos Santos, era viúva do Sr. Alipio Roberto Alves; deixa os filhos: Roberto Antonio Vale Alves, falecido; Rosangela Aparecida Vale Alves e Ronaldo Vale Alves, casado com a Sra. Regina Alves. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nagib Pereira de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. Joaquim Pereira de Souza, falecido e da Sra. Geralda Pinto de Oliveira Souza, era casado com a Sra. Andreia Nunes dos Santos; deixa os filhos: Claudio Marcos Nunes de Oliveira; Jessica Nunes de Oliveira, casada com o Sr. Wagner Junior Ruas Chaves; Yan Nunes de Oliveira e Ygor Nunes de Oliveira. Deixa 4 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.