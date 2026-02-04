O caso aconteceu no hospital Rangueil, na noite de sábado (31). O paciente procurou ajuda alegando dores intensas e admitiu ter introduzido um objeto no reto. O choque veio no centro cirúrgico: o item era um projétil de coleção, da segunda guerra mundial, com cerca de 20 centímetros de comprimento e potencial explosivo.

Uma cena digna de filme de ação — e completamente real — deixou médicos, pacientes e equipes de emergência em estado de alerta máximo em Toulouse, no sul da França. Um jovem de 24 anos deu entrada em um hospital carregando um projétil de guerra alojado no próprio corpo, transformando um atendimento médico comum em uma operação de risco extremo.

Diante da ameaça real de uma detonação dentro do hospital, os médicos interromperam o procedimento e acionaram imediatamente uma equipe especializada em desativação de bombas. O local entrou em protocolo de segurança, enquanto bombeiros foram mobilizados para prevenir incêndios e garantir a evacuação de áreas próximas.

A tensão durou até que os especialistas confirmassem que o artefato foi neutralizado com sucesso. Só então o projétil pôde ser removido com segurança, evitando uma tragédia de grandes proporções. Nenhuma explosão foi registrada e ninguém ficou ferido.

A origem do projétil e os motivos que levaram o jovem a colocar um artefato tão perigoso dentro do próprio corpo não foram divulgados. O caso, no entanto, já é tratado como um dos atendimentos médicos mais bizarros e arriscados dos últimos anos no país.