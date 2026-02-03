Um homem suspeito de comercializar conteúdo de abuso sexual infantil e zoofilia pela internet, foi preso nesta terça-feira (3) pela Polícia Civil no centro de Piracicaba. De acordo com as informações, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o indivíduo foi preso em flagrante.

LEIA MAIS

Um chat em que um pai supostamente oferecia a própria filha para a prática de atos libidinosos na internet, foi deu o "start" na investigação. As equipes se delocaram para um endereço na rua São José, no centro, que foi identificado no rastreamento do endereço de IP. O mandado de busca e apreensão foi cumprido.