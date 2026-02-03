Um esquemão audacioso de fraudes bancárias foi derrubado pela Polícia Federal de Piracicaba nesta terça-feira (3), na Operação Non Olet. O grupo criminoso desviou milhões de reais da Caixa Econômica Federal usando contas de terceiros, empréstimos fraudulentos e transferências ocultas, em uma rede complexa que movimentou mais de R$ 3 milhões nos últimos dois anos.

Durante a ação, realizada em São Paulo com quatro mandados de busca e apreensão, a PF identificou desvios diretos de R$ 250 mil e bloqueou contas usadas para mascarar a origem ilegal do dinheiro.