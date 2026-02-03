Um esquemão audacioso de fraudes bancárias foi derrubado pela Polícia Federal de Piracicaba nesta terça-feira (3), na Operação Non Olet. O grupo criminoso desviou milhões de reais da Caixa Econômica Federal usando contas de terceiros, empréstimos fraudulentos e transferências ocultas, em uma rede complexa que movimentou mais de R$ 3 milhões nos últimos dois anos.
LEIA MAIS
- Mulher é baleada pelo ex-marido "Marcão do povo" no Gilda em Piracicaba
- Hipopótamo Juninho morre aos 50 anos na região de Piracicaba
- "Marcão do povo" é preso pelo Baep após atirar na ex-esposa em Piracicaba
Durante a ação, realizada em São Paulo com quatro mandados de busca e apreensão, a PF identificou desvios diretos de R$ 250 mil e bloqueou contas usadas para mascarar a origem ilegal do dinheiro.
O nome da operação, Non Olet — “o dinheiro não cheira” — reflete a frieza do grupo, que movimentava enormes somas sem qualquer preocupação com a procedência.
Os investigados podem ser punidos com até 17 anos de prisão, respondendo por associação criminosa, estelionato e uso de documento falso.
A PF reforça que golpes desse porte demonstram a necessidade de vigilância constante contra fraudes financeiras que ameaçam instituições e cidadãos.