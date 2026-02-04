A proposta é ampliar o acesso à qualificação profissional por meio de uma metodologia prática, com linguagem simples e conteúdos objetivos, pensados para se adaptar à rotina de quem precisa conciliar estudos, trabalho e outras atividades. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site oficial do programa.

Uma iniciativa do Qualifica SP, em parceria com o Itaú, está oferecendo 5 mil vagas gratuitas para o curso Ela Empreende!, voltado exclusivamente a mulheres que desejam iniciar ou fortalecer o próprio negócio. A capacitação chama atenção pelo formato acessível: todo o conteúdo é realizado pelo WhatsApp, diretamente no celular das participantes, facilitando o acompanhamento das aulas no dia a dia.

Com caráter introdutório, o curso é estruturado em 10 módulos que abordam temas essenciais para quem está começando a empreender ou deseja organizar melhor um pequeno negócio. Entre os assuntos estão planejamento, organização financeira, controle de faturamento, marketing digital, inovação, acesso a crédito, networking e os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras no Brasil. O conteúdo foi desenvolvido para aplicação imediata, permitindo que as participantes coloquem em prática os aprendizados ao longo do curso.

A escolha do WhatsApp como plataforma principal acompanha a realidade da população brasileira. O aplicativo está presente na rotina da maioria das pessoas e é amplamente utilizado tanto para comunicação quanto para atividades de trabalho. Dados do Statista apontam que o Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp no mundo, atrás apenas da Índia, e que cerca de 99% das pessoas com acesso à internet utilizam o aplicativo regularmente.

Para a subsecretária de Empreendedorismo e Produtividade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Amiris de Paula, a iniciativa amplia o alcance das políticas públicas. Segundo ela, levar a capacitação para uma ferramenta já presente no cotidiano das mulheres contribui para apoiar o empreendedorismo feminino e criar condições reais para geração de renda.