A partir desta segunda-feira (2), usuários do Pix passam a operar sob uma nova regra definida pelo Banco Central, que altera a forma como valores transferidos são monitorados em casos de suspeita de fraude. A atualização vale para todas as instituições financeiras e busca tornar o sistema mais seguro, especialmente diante do aumento de golpes envolvendo transferências instantâneas.

O que está por trás da mudança

A nova regra torna obrigatória uma atualização no Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta criada para auxiliar na recuperação de valores enviados indevidamente ou obtidos por meio de fraude. Com o aprimoramento, os bancos passam a contar com um sistema mais robusto de rastreamento, capaz de acompanhar o dinheiro mesmo quando ele é transferido rapidamente entre diferentes contas.

Rastreio além da primeira conta