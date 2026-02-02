A partir desta segunda-feira (2), usuários do Pix passam a operar sob uma nova regra definida pelo Banco Central, que altera a forma como valores transferidos são monitorados em casos de suspeita de fraude. A atualização vale para todas as instituições financeiras e busca tornar o sistema mais seguro, especialmente diante do aumento de golpes envolvendo transferências instantâneas.
O que está por trás da mudança
A nova regra torna obrigatória uma atualização no Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta criada para auxiliar na recuperação de valores enviados indevidamente ou obtidos por meio de fraude. Com o aprimoramento, os bancos passam a contar com um sistema mais robusto de rastreamento, capaz de acompanhar o dinheiro mesmo quando ele é transferido rapidamente entre diferentes contas.
Rastreio além da primeira conta
Antes da mudança, a atuação das instituições ficava restrita à conta que recebeu o Pix originalmente. Agora, o sistema consegue seguir o caminho do dinheiro por múltiplas movimentações, identificando repasses sucessivos e ampliando o alcance das investigações.
Caso os valores tenham sido divididos ou enviados a terceiros, o novo modelo permite o bloqueio simultâneo em diferentes contas, desde que ainda exista saldo disponível.
Como funciona a devolução
Com a modernização do MED, as instituições financeiras passam a compartilhar informações entre si durante o processo de apuração. Após a contestação feita pelo cliente, o procedimento de análise e possível devolução pode levar até 11 dias para ser concluído.
Desde outubro do ano passado, os usuários já podem registrar a contestação diretamente pelo aplicativo do banco, sem precisar de atendimento humano. A partir de agora, essa solicitação passa a contar com uma estrutura mais eficiente de resposta.
Regra vale para todos os usuários
A mudança atinge todos os clientes que utilizam o Pix, independentemente do banco, fintech ou cooperativa financeira. O objetivo é criar um padrão único de segurança, reduzindo brechas exploradas por criminosos e aumentando a chance de recuperação dos valores.
Atenção ainda é a principal defesa
Apesar do avanço tecnológico, o Banco Central reforça que a devolução não é garantida em todos os casos. A rapidez em identificar o golpe e registrar a contestação continua sendo fundamental.
A orientação é manter cautela diante de pedidos urgentes de transferência, evitar o compartilhamento de dados pessoais ou códigos e sempre confirmar informações antes de concluir um Pix.