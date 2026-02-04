O Ministério dos Transportes oficializou uma nova medida que promete facilitar a vida de milhares de motoristas em todo o país: a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores considerados bons no trânsito.

A mudança vale para motoristas com idade entre 20 e 50 anos, que passarão a ter o documento renovado automaticamente, sem a necessidade de enfrentar etapas presenciais do processo, desde que atendam aos critérios exigidos. Já quem tem entre 50 e 70 anos poderá utilizar o benefício apenas uma vez. Motoristas acima dos 70 anos ficam fora da medida, mesmo mantendo um histórico positivo ao volante.

Para ser enquadrado como bom condutor, o motorista precisa cumprir uma regra básica: não ter cometido nenhuma infração com pontuação na CNH nos 12 meses anteriores à data de vencimento do documento. Infrações leves, médias, graves ou gravíssimas que gerem pontos impedem a renovação automática.