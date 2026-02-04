O Ministério dos Transportes oficializou uma nova medida que promete facilitar a vida de milhares de motoristas em todo o país: a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores considerados bons no trânsito.
A mudança vale para motoristas com idade entre 20 e 50 anos, que passarão a ter o documento renovado automaticamente, sem a necessidade de enfrentar etapas presenciais do processo, desde que atendam aos critérios exigidos. Já quem tem entre 50 e 70 anos poderá utilizar o benefício apenas uma vez. Motoristas acima dos 70 anos ficam fora da medida, mesmo mantendo um histórico positivo ao volante.
Para ser enquadrado como bom condutor, o motorista precisa cumprir uma regra básica: não ter cometido nenhuma infração com pontuação na CNH nos 12 meses anteriores à data de vencimento do documento. Infrações leves, médias, graves ou gravíssimas que gerem pontos impedem a renovação automática.
Segundo o Ministério dos Transportes, nesta primeira fase, cerca de 370 mil motoristas já se enquadram nos critérios e poderão ser beneficiados. A expectativa é que o número aumente gradativamente conforme a implementação do novo sistema.
Além da praticidade, a medida também traz impacto financeiro. A estimativa do governo é que os bons condutores economizem, juntos, aproximadamente R$ 120 milhões, valor que deixará de ser gasto com taxas, exames e deslocamentos relacionados ao processo tradicional de renovação da CNH.
A renovação automática faz parte de um pacote de mudanças voltadas à modernização e simplificação do processo de emissão da CNH no Brasil. O objetivo, segundo a pasta, é reduzir custos, eliminar etapas desnecessárias e incentivar comportamentos mais responsáveis no trânsito.
Mesmo com a renovação automática, o Ministério reforça que os motoristas devem continuar atentos aos prazos de validade do documento e às regras de trânsito, já que o benefício está diretamente ligado ao bom comportamento ao volante.