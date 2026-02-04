A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação de grande envergadura contra o esquema de jogos de azar em Piracicaba e região. A ação foi conduzida por equipes da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e mobilizou diversos agentes.

Durante a ofensiva policial, mandados judiciais foram cumpridos em residências e em um condomínio de alto padrão, evidenciando o alto nível financeiro dos investigados. Como resultado da operação, um automóvel de luxo — uma BMW azul — foi apreendido, reforçando as suspeitas de envolvimento com crimes financeiros e possível lavagem de dinheiro.