CAPTURADO

'Marcão do povo' é capturado após atirar na ex ao sair da prisão

Por Da redação/Pira1
Redes Sociais e Baep
O homem abriu fogo contra a ex-esposa na noite de ontem, no Jardim Gilda, e acabou preso pelo Baep.
  Um homem conhecido como "Marcão do povo" , morador de Piracicaba, foi localizado e preso pela polícia após atirar contra a ex- esposa, pouco tempo depois de ser liberado do sistema prisional. Após o ataque, ele fugiu do local e passou a ser intensamente procurado pela polícia.

A captura foi realizada por equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça.

O crime está sendo investigado como tentativa de feminicídio. A violência do ataque e o histórico recente do agressor provocaram forte comoção e revolta entre vizinhos da vítima. Equipes da Polícia Civil seguem com as investigações para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e garantir que as medidas legais cabíveis sejam aplicadas.

De acordo com as informações, a mulher do socorrida às pressas e continua internada.

