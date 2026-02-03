Um homem conhecido como "Marcão do povo" , morador de Piracicaba, foi localizado e preso pela polícia após atirar contra a ex- esposa, pouco tempo depois de ser liberado do sistema prisional. Após o ataque, ele fugiu do local e passou a ser intensamente procurado pela polícia.
A captura foi realizada por equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça.
O crime está sendo investigado como tentativa de feminicídio. A violência do ataque e o histórico recente do agressor provocaram forte comoção e revolta entre vizinhos da vítima. Equipes da Polícia Civil seguem com as investigações para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e garantir que as medidas legais cabíveis sejam aplicadas.
De acordo com as informações, a mulher do socorrida às pressas e continua internada.