Um homem conhecido como "Marcão do povo" , morador de Piracicaba, foi localizado e preso pela polícia após atirar contra a ex- esposa, pouco tempo depois de ser liberado do sistema prisional. Após o ataque, ele fugiu do local e passou a ser intensamente procurado pela polícia.

A captura foi realizada por equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça.