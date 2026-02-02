Um crime chocante impactou moradores do Jardim Gilda na noite desta segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o suspeito é um homem conhecido como “Marcão do Povo”, ex-que teria disparado várias vezes contra a ex-esposa após uma discussão.
Após o ataque, Marcão do Povo fugiu em uma EcoSport prata, deixando a vítima gravemente ferida. Ele estaria armado com um revólver calibre .38.
O caso ganhou ainda mais repercussão pelo histórico do suspeito: no dia 25 de janeiro, ele havia sido preso por ameaçar a esposa e a filha, mas foi liberado após pagamento de fiança. Agora, a Polícia Militar realiza buscas intensas, alertando a população sobre o perigo.
A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital da cidade. Moradores relatam medo e apreensão, reforçando a urgência de denúncias de violência doméstica. A polícia reforça que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja comunicada imediatamente à polícia.