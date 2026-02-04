O Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP) abre o calendário de atividades de 2026 com a realização da oficina “A incrível fabriqueta de palavras”, que acontece na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, das 19h30 às 21h30, no Museu Prudente de Moraes, no Centro de Piracicaba. A oficina será coordenada pela escritora e contadora de histórias Carmelina de Toledo Piza e marca a primeira atividade do ano do grupo, que promove oficinas literárias mensais voltadas à produção de textos, leitura crítica e troca de experiências entre escritores, estudantes e pessoas interessadas em literatura, independentemente do nível de conhecimento prévio.

Criado em 1989, o Grupo Oficina Literária de Piracicaba surgiu por sugestão do escritor Ignácio de Loyola Brandão, que à época coordenava oficinas literárias na cidade. A proposta inicial era manter os alunos em constante contato após o encerramento das oficinas, criando um espaço permanente de convivência, aprendizado e estímulo à escrita, além de fortalecer o desenvolvimento do meio literário piracicabano por meio de reuniões periódicas, estudos dirigidos e produção contínua de textos autorais.

Ao longo de sua trajetória, o grupo contou com oficinas coordenadas por importantes nomes da literatura brasileira, como Caio Fernando Abreu, que esteve duas vezes em Piracicaba, e Márcia Denser, experiências que contribuíram para ampliar o repertório literário dos participantes e aprofundar o debate sobre estilos, linguagens e processos de criação. Desde então, as oficinas vêm sendo realizadas de forma contínua há quase quatro décadas, consolidando o GOLP como um dos principais espaços de formação, incentivo e difusão da literatura na cidade, com interrupção apenas durante os anos da pandemia.