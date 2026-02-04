A Prefeitura Municipal de Piracicaba divulgou neste mês uma ampla relação com mais de 40 vagas de emprego abertas por meio do portal oficial de encaminhamento ao trabalho. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, com opções para quem busca o primeiro emprego, recolocação profissional ou uma nova oportunidade no mercado.
Há vagas com e sem exigência de experiência, destinadas a candidatos com ensino fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, ensino técnico e ensino superior em andamento, além de oportunidades para jovem aprendiz. Os cargos disponíveis atendem setores como indústria, comércio, serviços, construção civil, manutenção, transporte, limpeza, segurança, área administrativa e tecnologia da informação.
- VEJA MAIS:
- Dia começa nublado e temperatura sobe nesta quarta em Piracicaba
- Bebê de 11 anos morre após ataque brutal de Pitbull
- 'Marcão do povo' é capturado após atirar na ex ao sair da prisão
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Entre as funções ofertadas estão ajudante de produção, ajudante de manutenção industrial, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, operador de máquinas, caldeireiro, soldador, eletricista automotivo, mecânico, motorista, vigilante, vigia, representante comercial, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de contabilidade, auxiliar de suporte em TI, projetista, pedreiro, encanador, serralheiro, entre outras.
Os salários variam conforme o cargo, podendo partir de cerca de R$ 1.600 e chegar a valores superiores a R$ 4 mil, além de vagas com comissão, escala diferenciada, turnos, horas extras e benefícios que são informados diretamente pelas empresas durante a entrevista. Algumas oportunidades exigem CNH, cursos específicos ou disponibilidade para viagens e trocas de turno.
As vagas são destinadas principalmente a moradores de Piracicaba, mas também contemplam candidatos de cidades da região, como Rio das Pedras, Charqueada, Saltinho, São Pedro, Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Capivari, Limeira, Iracemápolis, Nova Odessa e Águas de São Pedro, conforme os critérios definidos para cada função.
A Prefeitura reforça a atenção dos candidatos que recebem seguro-desemprego. As parcelas só são suspensas quando há encaminhamento para vaga com a mesma CBO e salário do emprego anterior. Caso o candidato não seja aprovado na entrevista, o benefício poderá ser retomado após a empresa informar o resultado ao CAT. No entanto, a ausência na entrevista ou a recusa da vaga pode resultar no cancelamento do seguro.
As candidaturas devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do portal de vagas da Prefeitura. Cada oportunidade possui prazo limite de inscrição ou pode ser encerrada antecipadamente ao atingir o número máximo de encaminhamentos. A orientação é que os interessados se candidatem o quanto antes.