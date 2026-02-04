A Prefeitura Municipal de Piracicaba divulgou neste mês uma ampla relação com mais de 40 vagas de emprego abertas por meio do portal oficial de encaminhamento ao trabalho. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, com opções para quem busca o primeiro emprego, recolocação profissional ou uma nova oportunidade no mercado.

Há vagas com e sem exigência de experiência, destinadas a candidatos com ensino fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, ensino técnico e ensino superior em andamento, além de oportunidades para jovem aprendiz. Os cargos disponíveis atendem setores como indústria, comércio, serviços, construção civil, manutenção, transporte, limpeza, segurança, área administrativa e tecnologia da informação.

Entre as funções ofertadas estão ajudante de produção, ajudante de manutenção industrial, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, operador de máquinas, caldeireiro, soldador, eletricista automotivo, mecânico, motorista, vigilante, vigia, representante comercial, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de contabilidade, auxiliar de suporte em TI, projetista, pedreiro, encanador, serralheiro, entre outras.