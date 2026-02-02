03 de fevereiro de 2026
CENA CHOCANTE

Bebê de 11 anos morre após ataque brutal de Pitbull

Por Da redação/Pira1
Tempo de leitura: 1 min
O bebê foi atacado e morto pelo Pitbull do padrasto.
  Um bebê de apenas 11 meses morreu de forma trágica e violenta neste domingo (1º), após ser atacado por um pitbull dentro da própria residência, em Socorro, a 151 km de Piracicaba. O cão pertencia ao padrasto da criança.

Segundo a Polícia Militar, o bebê estava sentado em uma cadeira no quintal, quando foi surpreendido pelo animal, que circulava livremente pela casa.

Imagens de segurança de um vizinho mostram o momento exato do ataque: o cão avança contra o bebê, morde e arrasta a criança pelo quintal, em cenas extremamente fortes.

O padrasto presenciou tudo e tentou desesperadamente salvar o bebê, chegando a golpear o animal, mas não conseguiu impedir o desfecho fatal.

 O Corpo de Bombeiros foi acionado e a criança levada às pressas ao Hospital Municipal de Socorro, porém os médicos apenas constataram a morte.

 A mãe e o padrasto foram encaminhados à Delegacia de Serra Negra. A Polícia Civil investiga negligência e falha nas medidas de segurança. O casal pode responder por homicídio culposo e omissão de cautela, mas foi liberado após prestar depoimento.

 O pitbull foi recolhido pela Defesa Civil e encaminhado a um canil. O animal não ficou ferido.

