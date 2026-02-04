04 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PREVISÃO DO TEMPO

Dia começa nublado e temperatura sobe nesta quarta em Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Banco de imagem

Dia começa nublado e temperaturas sobem ao longo desta quarta-feira em Piracicaba

A quarta-feira começou com tempo nublado e clima abafado em Piracicaba. Por volta das 7h, os termômetros marcavam 23 °C, com alta umidade do ar, em torno de 94%, e ventos leves de aproximadamente 11 km/h, o que contribui para a sensação de calor mesmo nas primeiras horas do dia.

A partir das 8h da manhã, a tendência é de elevação gradual da temperatura. Durante o período da manhã, o sol aparece entre nuvens, favorecendo o aquecimento progressivo do clima. Ao longo do dia, os termômetros devem atingir picos próximos de 26 °C, especialmente entre o início e o meio da tarde.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Apesar do tempo fechado em alguns momentos, o dia não apresenta sensação de frio. Pelo contrário, o clima segue típico de verão, com calor moderado e possibilidade de instabilidade em períodos isolados. A combinação de temperaturas mais altas e umidade elevada pode provocar sensação de abafamento, principalmente nas áreas mais urbanizadas da cidade.

No período da noite, a previsão indica queda gradual da temperatura, com os termômetros girando em torno de 21 °C a 22 °C, proporcionando um clima mais ameno. O céu deve permanecer com muitas nuvens, e não está descartada a ocorrência de chuva fraca e passageira em alguns pontos.

A orientação para a população é manter-se hidratada, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e ficar atenta às mudanças repentinas no tempo, comuns nesta época do ano.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários