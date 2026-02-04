Dia começa nublado e temperaturas sobem ao longo desta quarta-feira em Piracicaba

A quarta-feira começou com tempo nublado e clima abafado em Piracicaba. Por volta das 7h, os termômetros marcavam 23 °C, com alta umidade do ar, em torno de 94%, e ventos leves de aproximadamente 11 km/h, o que contribui para a sensação de calor mesmo nas primeiras horas do dia.

A partir das 8h da manhã, a tendência é de elevação gradual da temperatura. Durante o período da manhã, o sol aparece entre nuvens, favorecendo o aquecimento progressivo do clima. Ao longo do dia, os termômetros devem atingir picos próximos de 26 °C, especialmente entre o início e o meio da tarde.