Um homem identificado como Edivaldo Galindo, de 44 anos morreu na tarde de sexta-feira (30) após sofrer uma queda violenta enquanto fazia um serviço elétrico em uma casa, em Piracicaba. O acidente aconteceu por volta das 15h30. Edivaldo subiu no telhado para checar a fiação, mas acabou caindo de uma altura de cerca de três metros.

Desesperado, um vizinho correu para ajudar e tentou prestar socorro. Como a ambulância demorou, ele colocou a vítima no carro e seguiu às pressas para a UPA da Vila Rezende. Mesmo com o atendimento médico, Edivaldo não resistiu. A morte foi confirmada às 16h28.