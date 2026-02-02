Um homem identificado como Edivaldo Galindo, de 44 anos morreu na tarde de sexta-feira (30) após sofrer uma queda violenta enquanto fazia um serviço elétrico em uma casa, em Piracicaba. O acidente aconteceu por volta das 15h30. Edivaldo subiu no telhado para checar a fiação, mas acabou caindo de uma altura de cerca de três metros.
Desesperado, um vizinho correu para ajudar e tentou prestar socorro. Como a ambulância demorou, ele colocou a vítima no carro e seguiu às pressas para a UPA da Vila Rezende. Mesmo com o atendimento médico, Edivaldo não resistiu. A morte foi confirmada às 16h28.
Segundo a polícia, ele sofreu múltiplos ferimentos por causa da queda, entrou em parada cardiorrespiratória e morreu no local de atendimento. A perícia foi acionada para investigar o que causou o acidente.
O sepultamento aconteceu no sábado (2), no Cemitério Municipal da Vila Rezende. Edivaldo deixa esposa, filhos e familiares abalados pela tragédia.