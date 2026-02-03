O socorrista do SAMU de Piracicaba, Adriano Farias Penteado, vive hoje uma rotina marcada por adaptação, luta por justiça e esperança. Vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido em novembro de 2023, ele perdeu parte da perna e do pé direito e agora recorre à solidariedade da população para conseguir uma prótese e dar continuidade ao tratamento de reabilitação.

O acidente aconteceu na noite do dia 16 de novembro, por volta das 22h20, logo após Adriano encerrar seu plantão na base do Samu da Avenida Dr. Paulo de Moraes. Ele conduzia uma motocicleta pela Avenida Antônio Fazanaro quando teve a trajetória interrompida por um automóvel que, segundo o socorrista, avançou o sinal vermelho em alta velocidade.

Com o impacto da colisão, Adriano sofreu amputação imediata do pé e fratura no fêmur, sendo necessário o uso de uma estrutura metálica para estabilização do osso. Ele foi socorrido pelos próprios colegas de trabalho e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Piracicaba.