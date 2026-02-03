O socorrista do SAMU de Piracicaba, Adriano Farias Penteado, vive hoje uma rotina marcada por adaptação, luta por justiça e esperança. Vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido em novembro de 2023, ele perdeu parte da perna e do pé direito e agora recorre à solidariedade da população para conseguir uma prótese e dar continuidade ao tratamento de reabilitação.
O acidente aconteceu na noite do dia 16 de novembro, por volta das 22h20, logo após Adriano encerrar seu plantão na base do Samu da Avenida Dr. Paulo de Moraes. Ele conduzia uma motocicleta pela Avenida Antônio Fazanaro quando teve a trajetória interrompida por um automóvel que, segundo o socorrista, avançou o sinal vermelho em alta velocidade.
Com o impacto da colisão, Adriano sofreu amputação imediata do pé e fratura no fêmur, sendo necessário o uso de uma estrutura metálica para estabilização do osso. Ele foi socorrido pelos próprios colegas de trabalho e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Piracicaba.
Além das sequelas físicas, Adriano relata frustração com a condução do caso. Segundo ele, o motorista envolvido no acidente estaria embriagado no momento da colisão e teria pedido para que a esposa assumisse a direção do veículo após o ocorrido. Desde então, o socorrista afirma não ter recebido qualquer tipo de apoio, auxílio ou contato por parte do responsável.
“Até hoje não fui chamado sequer para prestar depoimento. O carro já foi consertado e eu sigo aguardando. A situação está com o advogado”, relata.
Sozinho em casa, Adriano precisou reaprender tarefas simples do dia a dia, como cozinhar, limpar a casa e se locomover com o auxílio de muletas. Ele afirma que estar do outro lado do atendimento foi uma experiência difícil e inesperada para alguém que sempre atuou salvando vidas.
Apesar das dificuldades, o socorrista diz que encontrou forças para seguir em frente e hoje utiliza as redes sociais como forma de incentivar outras pessoas a não desistirem da vida, mesmo diante de limitações físicas e emocionais.
A principal meta no momento é a aquisição de uma prótese, que, segundo Adriano, representa a possibilidade de “voltar a viver”. “A prótese significa tudo pra mim: trabalhar, treinar, correr, ter minha autonomia de volta”, afirma.
Para viabilizar o equipamento e os custos do tratamento, Adriano iniciou uma campanha de arrecadação online. As doações podem ser feitas por meio de uma plataforma virtual ou via transferência direta.
Ao final do depoimento, Adriano deixa um apelo direto ao responsável pelo acidente: que tenha consciência e não volte a dirigir sob efeito de álcool, evitando que outras vidas sejam marcadas da mesma forma.