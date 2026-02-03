O McDonald's está com 25 vagas abertas em Piracicaba para os cargos de atendente de restaurante e aprendiz, oportunidades voltadas principalmente a quem busca o primeiro emprego ou deseja ingressar no mercado de trabalho com carteira assinada e treinamento desde o início. As vagas estão distribuídas entre unidades da cidade, incluindo regiões como o Centro e a Vila Rezende.

A empresa procura pessoas que gostem de lidar com o público, tenham facilidade para o contato direto com clientes e valorizem o respeito, a diversidade e o bom atendimento. O dia a dia envolve atividades operacionais do restaurante, como atendimento no balcão e no drive-thru, registro de pedidos, recebimento de pagamentos, preparo de sanduíches, batatas fritas, bebidas e sobremesas, além da organização, limpeza e higienização de equipamentos, mesas, cadeiras, pisos e demais áreas, sempre seguindo os padrões de qualidade, higiene e segurança da rede.

Tanto o cargo de atendente quanto o de aprendiz contam com os mesmos benefícios, que incluem assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição no local, Gympass, seguro de vida e participação nos lucros. Os contratados também participam de programas de treinamento, integração e capacitação, com reuniões, cursos e conteúdos voltados ao desenvolvimento técnico e profissional.