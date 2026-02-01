Em discussão no Legislativo, a proposta pretende alterar o modelo atual de distribuição da carga horária semanal, preservando os salários e ampliando os períodos de descanso, com impacto direto em setores que tradicionalmente adotam a escala de seis dias trabalhados para um de folga.

A possível extinção da escala 6×1 voltou a ganhar força no Congresso Nacional e reacendeu o debate sobre a reorganização do tempo de trabalho no Brasil, especialmente entre profissionais que cumprem jornadas diárias de oito horas.

Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho permite jornadas de até oito horas por dia, limitadas a 44 horas semanais. Essa configuração sustenta a escala 6×1, bastante difundida em áreas como comércio, indústria e serviços essenciais, nas quais o descanso semanal costuma ocorrer em regime de revezamento.

O texto em análise propõe a eliminação gradual desse formato e estabelece o direito a dois dias de descanso por semana. Para isso, prevê uma redução progressiva da carga horária semanal, inicialmente de 44 para 40 horas, com possibilidade futura de chegar a 36 horas, sempre sem diminuição salarial e com respeito às negociações coletivas.

Para trabalhadores que já cumprem oito horas diárias, a transição inicial tende a ser menos complexa. A adoção de uma semana de cinco dias com oito horas por jornada totaliza 40 horas semanais, prática comum em empresas do setor administrativo e em parte do setor privado.