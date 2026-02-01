Um incêndio registrado no depósito do Assaí Atacadista, na tarde deste domingo (1º), assustou clientes e funcionários e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no centro de Piracicaba.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, as chamas atingiram a área de depósito da unidade, provocando momentos de apreensão e correria no interior do estabelecimento. Clientes e funcionários deixaram o local às pressas por medida de segurança.