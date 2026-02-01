02 de fevereiro de 2026
EM PIRACICABA

VÍDEO: Incêndio no Assaí assusta clientes e mobiliza bombeiros

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O fogo no depósito do Assaí causou apreensão em clientes e funcionários.
  Um incêndio registrado no depósito do Assaí Atacadista, na tarde deste domingo (1º), assustou clientes e funcionários e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no centro de Piracicaba.

De acordo com as informações, as chamas atingiram a área de depósito da unidade, provocando momentos de apreensão e correria no interior do estabelecimento. Clientes e funcionários deixaram o local às pressas por medida de segurança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo conter o fogo antes que se espalhasse para outras áreas da loja. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Após a conclusão do trabalho de combate às chamas e rescaldo, o local foi vistoriado e deixado em segurança. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

