Moradores de Piracicaba estão pedindo ajuda para resgatar uma capivara na avenida Cruzeiro do Sul. Segundo relatos, um fio estaria enroscado na região da barriga do animal.
A situação foi registrada por pessoas que passavam pelo local e notaram que a capivara circulava às margens da via com dificuldade. Diante da situação, moradores acionaram órgãos responsáveis pelo atendimento e resgate de animais silvestres.
A presença do animal na avenida também chamou a atenção de motoristas e pedestres, o que gerou preocupação quanto à segurança da capivara e de quem trafega pela região.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o resgate nem informações sobre o estado de saúde do animal. O caso segue sendo acompanhado por moradores que aguardam a atuação dos órgãos competentes.