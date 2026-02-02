03 de fevereiro de 2026
Moradores pedem ajuda para resgatar capivara em Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Segundo relatos, um fio estaria enroscado na região da barriga do animal
Segundo relatos, um fio estaria enroscado na região da barriga do animal

Moradores de Piracicaba estão pedindo ajuda para resgatar uma capivara na avenida Cruzeiro do Sul. Segundo relatos, um fio estaria enroscado na região da barriga do animal.

A situação foi registrada por pessoas que passavam pelo local e notaram que a capivara circulava às margens da via com dificuldade. Diante da situação, moradores acionaram órgãos responsáveis pelo atendimento e resgate de animais silvestres.

A presença do animal na avenida também chamou a atenção de motoristas e pedestres, o que gerou preocupação quanto à segurança da capivara e de quem trafega pela região.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o resgate nem informações sobre o estado de saúde do animal. O caso segue sendo acompanhado por moradores que aguardam a atuação dos órgãos competentes.

