Moradores de Piracicaba estão pedindo ajuda para resgatar uma capivara na avenida Cruzeiro do Sul. Segundo relatos, um fio estaria enroscado na região da barriga do animal.

Saiba Mais:

A situação foi registrada por pessoas que passavam pelo local e notaram que a capivara circulava às margens da via com dificuldade. Diante da situação, moradores acionaram órgãos responsáveis pelo atendimento e resgate de animais silvestres.