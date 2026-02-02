Um filhote de pitbull, encontrado sozinho e aparentemente abandonado, mobiliza moradores do Jardim São Paulo, em Piracicaba, na busca por um lar seguro. O animal, que apresenta sinais de fome e desgaste, circula pelas ruas próximas à Rua Marília, número 400, desde a noite de sexta-feira.

A situação desperta preocupação entre vizinhos, principalmente por possivelmente ser um filhote e pelo risco de acidentes.

Moradores tentam resgate e acolhimento

O cachorro foi visto pela primeira vez por Tavyni Amorim, sexta-feira às 22h, que relatou o estado do animal: