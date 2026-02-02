Um filhote de pitbull, encontrado sozinho e aparentemente abandonado, mobiliza moradores do Jardim São Paulo, em Piracicaba, na busca por um lar seguro. O animal, que apresenta sinais de fome e desgaste, circula pelas ruas próximas à Rua Marília, número 400, desde a noite de sexta-feira.
A situação desperta preocupação entre vizinhos, principalmente por possivelmente ser um filhote e pelo risco de acidentes.
Moradores tentam resgate e acolhimento
O cachorro foi visto pela primeira vez por Tavyni Amorim, sexta-feira às 22h, que relatou o estado do animal:
“Quando encontrei o cachorro, ele estava andando sozinho pelas ruas e aparentava estar há muito tempo sem comer. A gente tentou pedir ajuda, mas ninguém veio resgatar”, afirmou Tavyni.
Ela também tentou acionar a Zoonoses, sem sucesso:
“Tentei pedir resgate para a Zoonoses, mas ninguém apareceu para buscar o filhote”, disse Tavyni.
A cuidadora demonstra preocupação com possíveis acidentes que o filhote poderia causar nas ruas:
“Além de estar sozinho e faminto, temo que ele possa se assustar, causar algum acidente e ser punido. É urgente que ele seja acolhido”, acrescentou.
ONG limita acolhimento, reforçando urgência de adoção
A diretora da SPPA, Cris Filletti, explicou que foi contatada por Tavyni, mas a ONG não tem condições de receber o filhote neste momento devido à superlotação:
“Não tem como acolher. A ONG está com muitos bichos, e resgatar um pitbull fica muito difícil”, afirmou Cris.
Tavyni mesmo também diz não poder ficar com ele:
“Eu não posso ficar com ele porque já tenho uma cachorra em casa, mas também não quero que ele continue abandonado na rua”, completou.
A situação evidencia a necessidade urgente de um lar temporário ou definitivo, oferecido por protetores independentes ou pessoas interessadas em adotar.
Apelo para adoção
O JP reforça que o objetivo é encontrar alguém que possa cuidar do filhote de forma responsável, garantindo alimentação, abrigo e atenção. O cachorro permanece vulnerável nas ruas, e qualquer demora aumenta o risco de acidentes ou doenças.
“Estamos buscando alguém que possa oferecer um lar seguro para ele”, afirmou Tavyni.
Para entrar em contato sobre o cachorro, o número é +55 19 98104-0741.