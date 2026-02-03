A Prefeitura Municipal de Piracicaba, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), detalhou as regras do Processo Seletivo de Estágio – Edital 01/2026, que será realizado de forma totalmente on-line e gratuita. As inscrições e a prova poderão ser feitas entre 30 de janeiro e 19 de fevereiro de 2026, até as 12h, pelo site do CIEE.

Para participar, o candidato deve ter cadastro atualizado na plataforma do CIEE e acessar a área de processos seletivos públicos, onde será possível localizar o edital da Prefeitura de Piracicaba e iniciar a prova on-line diretamente pelo perfil do usuário. A seleção será composta por duas fases, sendo a primeira uma prova objetiva on-line e a segunda uma entrevista presencial na Prefeitura. CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

A prova contará com 10 questões de múltipla escolha, sendo cinco de Língua Portuguesa e cinco de Matemática. Em Português, serão cobrados conteúdos como interpretação de texto, ortografia, acentuação, pontuação, classes gramaticais, tempos verbais, concordância, regência, crase e coerência textual. Já em Matemática, as questões envolvem resolução de problemas, operações básicas, números decimais, regra de três, porcentagem, raciocínio lógico e análise de tabelas e gráficos.