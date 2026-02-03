A Prefeitura Municipal de Piracicaba, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), detalhou as regras do Processo Seletivo de Estágio – Edital 01/2026, que será realizado de forma totalmente on-line e gratuita. As inscrições e a prova poderão ser feitas entre 30 de janeiro e 19 de fevereiro de 2026, até as 12h, pelo site do CIEE.
Para participar, o candidato deve ter cadastro atualizado na plataforma do CIEE e acessar a área de processos seletivos públicos, onde será possível localizar o edital da Prefeitura de Piracicaba e iniciar a prova on-line diretamente pelo perfil do usuário. A seleção será composta por duas fases, sendo a primeira uma prova objetiva on-line e a segunda uma entrevista presencial na Prefeitura. CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER
A prova contará com 10 questões de múltipla escolha, sendo cinco de Língua Portuguesa e cinco de Matemática. Em Português, serão cobrados conteúdos como interpretação de texto, ortografia, acentuação, pontuação, classes gramaticais, tempos verbais, concordância, regência, crase e coerência textual. Já em Matemática, as questões envolvem resolução de problemas, operações básicas, números decimais, regra de três, porcentagem, raciocínio lógico e análise de tabelas e gráficos.
Cada questão deverá ser respondida em até dois minutos, e o candidato não poderá retornar às perguntas após o tempo esgotado. A prova é randômica, aplicada questão por questão, e qualquer desconexão fora da opção correta de saída pode resultar na perda automática de questões. Também não é permitido abrir outras abas do navegador ou realizar capturas de tela durante a prova, sob pena de eliminação.
Para ser classificado, o candidato deverá alcançar no mínimo 30% da pontuação total, sendo atribuído um ponto por questão correta, com total máximo de dez pontos. Em caso de empate, os critérios de desempate consideram, nesta ordem, a maior idade, a maior nota em Português, a maior nota em Matemática e a inscrição mais antiga.
O gabarito provisório e o espelho da prova serão disponibilizados em 20 de fevereiro de 2026, e os recursos poderão ser apresentados no dia 21 de fevereiro, exclusivamente por e-mail, conforme orientações do edital. Já a lista de classificação provisória e o gabarito definitivo serão divulgados em 10 de março, enquanto a classificação final está prevista para 17 de março de 2026.
Após a divulgação do resultado definitivo, os candidatos classificados deverão providenciar a documentação exigida para agilizar o processo de convocação e contratação para o estágio na administração municipal.
Além de Piracicaba, a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste também está com processo seletivo para estágio com inscrições abertas, conforme divulgação recente, ampliando as oportunidades para estudantes da região. No entanto, os detalhes sobre cargos, requisitos e prazos devem ser consultados diretamente nos canais oficiais do município.