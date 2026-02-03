Terça-feira começa nublada e com temperaturas amenas em Piracicaba
A terça-feira em Piracicaba começou com céu nublado e clima ameno. Às 7h, os termômetros marcavam cerca de 23°C, com alta umidade do ar (91%) e ventos fracos, em torno de 6 km/h.
A partir das 8h, o tempo segue predominantemente nublado, com elevação gradual da temperatura ao longo da manhã. Entre o fim da manhã e o início da tarde, os termômetros devem atingir 24°C a 26°C, mantendo a sensação de abafamento por conta da umidade elevada.
- VEJA MAIS:
- 'Marcão do povo' é capturado após atirar na ex ao sair da prisão
- Princípio de incêndio no Assaí: Evacuação foi rápida
- Mulher é baleada pelo ex-marido no Jardim Gilda em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Apesar da nebulosidade, o risco de chuva pela manhã é baixo. No entanto, pancadas isoladas não estão descartadas ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite, quando o calor favorece a instabilidade atmosférica.
No período da tarde, o tempo segue instável, com variação de nuvens e possibilidade de chuva rápida. Já à noite, a temperatura entra em leve declínio, ficando em torno de 22°C, com o céu ainda carregado.
A recomendação é que a população fique atenta às mudanças no tempo, especialmente quem pretende sair no fim do dia, e mantenha o guarda-chuva por perto.