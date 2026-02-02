A Polícia Civil avançou na apuração sobre a morte do cão comunitário Orelha, ocorrida na Praia Brava, em Florianópolis, e retirou um adolescente da lista de investigados. Após a análise de um grande volume de provas, o jovem passou a ser tratado como testemunha no inquérito.

Imagens e depoimentos mudam rumo do inquérito

Segundo a polícia, cerca de mil horas de imagens de câmeras foram examinadas, além dos relatos de aproximadamente 20 testemunhas. O material não aponta a presença do adolescente no local das agressões contra o animal. Também não foram encontrados registros que confirmem que ele esteve na praia no horário do crime.

Família apresentou provas de localização