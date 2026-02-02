03 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PÓS-FOLIA

Festa do Bloco da Salomé deixa lixo e brinquedos espalhados

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Gabriela Lima
Praça suja de confetes
Praça suja de confetes

A passagem do Bloco da Salomé por Nova Piracicaba, no sábado (31), levou música e foliões à praça da Rua dos Cravos, mas também deixou problemas no espaço público após o encerramento do evento.

Desfile reuniu público no bairro

A concentração começou às 15h, na praça da Rua dos Cravos, e a dispersão ocorreu por volta das 21h, na avenida Cruzeiro do Sul, na altura do número 3.510. O bloco integrou a programação oficial do Carnaval 2026, organizada pela Prefeitura de Piracicaba por meio das secretarias municipais de Turismo e Cultura.

A programação do Carnaval 2026 conta com 16 blocos distribuídos por diferentes regiões da cidade e segue até o dia 17 de fevereiro, com apresentações de samba, marchinhas e outros estilos musicais.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Área de lazer ficou suja após a folia

Após o desfile, a área de lazer da Rua dos Cravos apresentou grande quantidade de resíduos, como serpentina, confetes e restos de spray de espuma. A sujeira permaneceu espalhada pelo local, apesar da presença de sacos de lixo disponíveis para os foliões.

Moradores também relataram acúmulo de resíduos nas ruas próximas e nas calçadas em frente às residências, o que gerou reclamações sobre a falta de cuidado com o entorno do evento.

Brinquedos da geladeiroteca foram deixados fora do local

No espaço funciona uma geladeiroteca com brinquedos destinada às crianças da vizinhança. Após a festa, os brinquedos foram encontrados espalhados pela praça e não foram devolvidos ao equipamento, o que preocupa moradores quanto à conservação do espaço voltado ao lazer infantil.

Uso do espaço público exige responsabilidade

A realização dos blocos faz parte da política municipal de incentivo à cultura e ao lazer, mas moradores defendem que a diversão seja acompanhada de atitudes responsáveis, com descarte correto do lixo e preservação dos equipamentos comunitários.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários