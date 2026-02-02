A passagem do Bloco da Salomé por Nova Piracicaba, no sábado (31), levou música e foliões à praça da Rua dos Cravos, mas também deixou problemas no espaço público após o encerramento do evento.

Desfile reuniu público no bairro

A concentração começou às 15h, na praça da Rua dos Cravos, e a dispersão ocorreu por volta das 21h, na avenida Cruzeiro do Sul, na altura do número 3.510. O bloco integrou a programação oficial do Carnaval 2026, organizada pela Prefeitura de Piracicaba por meio das secretarias municipais de Turismo e Cultura.

A programação do Carnaval 2026 conta com 16 blocos distribuídos por diferentes regiões da cidade e segue até o dia 17 de fevereiro, com apresentações de samba, marchinhas e outros estilos musicais.