A passagem do Bloco da Salomé por Nova Piracicaba, no sábado (31), levou música e foliões à praça da Rua dos Cravos, mas também deixou problemas no espaço público após o encerramento do evento.
Desfile reuniu público no bairro
A concentração começou às 15h, na praça da Rua dos Cravos, e a dispersão ocorreu por volta das 21h, na avenida Cruzeiro do Sul, na altura do número 3.510. O bloco integrou a programação oficial do Carnaval 2026, organizada pela Prefeitura de Piracicaba por meio das secretarias municipais de Turismo e Cultura.
A programação do Carnaval 2026 conta com 16 blocos distribuídos por diferentes regiões da cidade e segue até o dia 17 de fevereiro, com apresentações de samba, marchinhas e outros estilos musicais.
Área de lazer ficou suja após a folia
Após o desfile, a área de lazer da Rua dos Cravos apresentou grande quantidade de resíduos, como serpentina, confetes e restos de spray de espuma. A sujeira permaneceu espalhada pelo local, apesar da presença de sacos de lixo disponíveis para os foliões.
Moradores também relataram acúmulo de resíduos nas ruas próximas e nas calçadas em frente às residências, o que gerou reclamações sobre a falta de cuidado com o entorno do evento.
Brinquedos da geladeiroteca foram deixados fora do local
No espaço funciona uma geladeiroteca com brinquedos destinada às crianças da vizinhança. Após a festa, os brinquedos foram encontrados espalhados pela praça e não foram devolvidos ao equipamento, o que preocupa moradores quanto à conservação do espaço voltado ao lazer infantil.
Uso do espaço público exige responsabilidade
A realização dos blocos faz parte da política municipal de incentivo à cultura e ao lazer, mas moradores defendem que a diversão seja acompanhada de atitudes responsáveis, com descarte correto do lixo e preservação dos equipamentos comunitários.