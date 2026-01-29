As atrações da noite de sexta-feira incluem Juca Ferreira e Banda e Samba d’Aninha, além da participação especial dos personagens Palhaço Sossego e Capivara Mona. O evento contará com praça de alimentação e a entrada com cooler é proibida.

A programação oficial e gratuita do Carnaval 2026 de Piracicaba começa nesta sexta-feira (30), com atrações que marcam o primeiro fim de semana da folia na cidade. O abre-alas da temporada carnavalesca será o Grito de Carnaval, realizado das 19h às 22h, no Engenho Central, no palco Bem-Vindo, próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra.

No sábado (31), a programação segue com o Bloco da Salomé, que inicia a concentração às 15h, na praça da Rua dos Cravos, no bairro Nova Piracicaba. A dispersão está prevista para as 21h, na avenida Cruzeiro do Sul, 3.510. Já no domingo (1º), o Bloco do Peixe Frito toma conta da festa, com concentração a partir das 15h, na Praça da Boyes, e encerramento às 22h, no largo dos Pescadores.

A programação do Carnaval 2026 é organizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Cultura, e segue até o dia 17/02, com eventos distribuídos em diferentes regiões da cidade. Ao todo, 16 blocos carnavalescos integram a programação deste ano, levando samba, marchinhas e diversidade de gêneros musicais ao público.

“Convidamos todos a iniciarem o Carnaval conosco nesta sexta, no Engenho Central, e a estarem conosco ao longo da programação, porque com certeza será uma temporada de muita alegria, animação e celebração para todos os públicos”, afirmou a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia. Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a proposta é promover uma festa democrática e inclusiva. “Serão mais de 10 dias de eventos, todos gratuitos, em diferentes regiões da cidade, incluindo samba, marchinhas, diversidade de gêneros musicais e também o Carnaval Inclusivo, para pessoas com algum tipo de deficiência e idosos”, destacou.