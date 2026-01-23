A abertura oficial acontece com o Grito de Carnaval, na próxima sexta-feira (30), das 19h às 22h, no Engenho Central, no palco do Bem-Vindo, próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. Ao todo, 16 blocos carnavalescos participam da programação, selecionados por meio de Edital de Chamamento Público.

A Prefeitura de Piracicaba divulgou a programação oficial do Carnaval 2026, que contará com 25 eventos gratuitos distribuídos por diversas regiões do município. Organizada pelas secretarias municipais de Turismo e de Cultura, a agenda contempla atividades para todos os públicos, incluindo desfiles de blocos, apresentações estáticas, matinês, marchinhas e o Carnaval Inclusivo.

Foram aprovados os blocos Afropira, Baque Caipira, Cordão Carnavalesco do Mestre Ambrósio, Bloco da Ema, Bloco da Green, Bloco da Salomé, Bloco do Amor, Bloco do Bagaço, Bloco do Peixe Frito, Bloco dos Boçais, GRES Amigos da Rua do Porto, Bloco Pira Pirou, Bloco SapuTeda 2026, Bloco Unidos de Santa Olímpia, Bloco Vila África Kilombo e o Bloquinho do Primo Luiz.

Os eventos acontecem em espaços tradicionais da cidade, como o Engenho Central, a Praça da Boyes, o Largo dos Pescadores, a Praça Dr. Jorge Tibiriçá, a Estação da Paulista, a Casa do Povoador e o bairro de Santa Olímpia.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a proposta é oferecer uma programação plural. “Preparamos uma programação diversa, para agradar os mais variados públicos. Queremos piracicabanos e turistas se divertindo e celebrando esta que é uma das maiores manifestações culturais do Brasil”, afirmou. O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, destacou a valorização da cultura local. “O Carnaval de 2026 em Piracicaba está imperdível. Serão mais de 10 dias de eventos, todos gratuitos, evidenciando e valorizando as peculiaridades e a história de cada bloco da cidade”, disse.

Programação do Carnaval 2026 de Piracicaba