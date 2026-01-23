A Prefeitura de Piracicaba divulgou a programação oficial do Carnaval 2026, que contará com 25 eventos gratuitos distribuídos por diversas regiões do município. Organizada pelas secretarias municipais de Turismo e de Cultura, a agenda contempla atividades para todos os públicos, incluindo desfiles de blocos, apresentações estáticas, matinês, marchinhas e o Carnaval Inclusivo.
A abertura oficial acontece com o Grito de Carnaval, na próxima sexta-feira (30), das 19h às 22h, no Engenho Central, no palco do Bem-Vindo, próximo à Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. Ao todo, 16 blocos carnavalescos participam da programação, selecionados por meio de Edital de Chamamento Público.
Foram aprovados os blocos Afropira, Baque Caipira, Cordão Carnavalesco do Mestre Ambrósio, Bloco da Ema, Bloco da Green, Bloco da Salomé, Bloco do Amor, Bloco do Bagaço, Bloco do Peixe Frito, Bloco dos Boçais, GRES Amigos da Rua do Porto, Bloco Pira Pirou, Bloco SapuTeda 2026, Bloco Unidos de Santa Olímpia, Bloco Vila África Kilombo e o Bloquinho do Primo Luiz.
Os eventos acontecem em espaços tradicionais da cidade, como o Engenho Central, a Praça da Boyes, o Largo dos Pescadores, a Praça Dr. Jorge Tibiriçá, a Estação da Paulista, a Casa do Povoador e o bairro de Santa Olímpia.
Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a proposta é oferecer uma programação plural. “Preparamos uma programação diversa, para agradar os mais variados públicos. Queremos piracicabanos e turistas se divertindo e celebrando esta que é uma das maiores manifestações culturais do Brasil”, afirmou. O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, destacou a valorização da cultura local. “O Carnaval de 2026 em Piracicaba está imperdível. Serão mais de 10 dias de eventos, todos gratuitos, evidenciando e valorizando as peculiaridades e a história de cada bloco da cidade”, disse.
Programação do Carnaval 2026 de Piracicaba
Sexta-feira – 30/01
Grito de Carnaval
- Das 19h às 22h
- Engenho Central – Palco do Bem-Vindo
Sábado – 31/01
Bloco da Salomé
- Das 15h às 21h
- Concentração: Praça da Rua dos Cravos – Nova Piracicaba
- Dispersão: Avenida Cruzeiro do Sul, 3510
Domingo – 01/02
Bloco do Peixe Frito
- Das 15h às 22h
- Concentração: Praça da Boyes
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Sexta-feira – 06/02
Carnaval Inclusivo
- Das 13h às 16h
- Engenho Central – Barracão 17
Carnaval das Marchinhas (bloco estático)
- Das 19h às 22h
- Largo dos Pescadores
Sábado – 07/02
Bloco da Green (bloco estático)
- Das 15h às 22h
- Praça da Boyes
Bloco Vila África Kilombo
- Das 15h às 22h
- Concentração: Rua Pascoalina Orlando, 177 – Vila Independência
- Dispersão: Ponto de Cultura Vila África
Carna Forró
- Das 16h às 21h
- Início: Engenho Central
- Finalização: Casa do Povoador
Domingo – 08/02
Maracatu Baque Caipira
- Das 15h às 21h
- Concentração: Praça Dr. Jorge Tibiriçá (Rua do Rosário)
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Sexta-feira – 13/02
Bloco do Bagaço (bloco estático)
- Das 18h às 21h30
- Engenho Central – Barracão 17
Sábado – 14/02
Amigos da Banda (itinerante)
- Das 9h às 13h
- Passagem pelos corredores comerciais
Bloco Saputeda Mete Marcha
- Das 12h às 17h30
- Concentração e dispersão: Chafariz do Mirante
Cordão Carnavalesco do Mestre Ambrósio
- Das 14h às 19h30
- Concentração: Praça da Boyes
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Bloco Amigos da Rua do Porto
- Das 15h às 22h
- Concentração: Casa do Povoador
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Bloco Unidos de Santa Olímpia
- Das 20h à 1h
- Concentração: Rua Santa Olímpia, 75
- Dispersão: Praça Central de Santa Olímpia
Domingo – 15/02
Jazz Band na Rua do Porto
- Das 13h às 15h
- Calçadão da Rua do Porto
Bloquinho do Primo Luiz
- Das 15h às 19h
- Concentração: Rua Alferes José Caetano, 1170 – Centro
Bloco Afropira (bloco estático)
- Das 16h às 22h
- Sede do projeto – Rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, 198 – Nova América
Bloco Pira Pirou
- Das 16h às 22h
- Concentração: Estacionamento da Estação da Paulista
- Dispersão: Praça José Bonifácio
Matinê no Engenho
- Das 17h às 22h
- Engenho Central – Palco do Bem-Vindo
Segunda-feira – 16/02
Bloco dos Boçais (bloco estático)
- Das 17h às 21h
- Praça da Boyes
Bloco do Amor
- Das 16h30 às 21h30
- Concentração: Avenida Beira Rio, em frente ao Museu da Água
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Terça-feira – 17/02
Jazz Band na Rua do Porto
- Das 13h às 15h
- Calçadão da Rua do Porto
Bloco da Ema
- Das 15h às 22h
- Concentração: Rua Moraes Barros, 176
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Matinê no Engenho
- Das 17h às 22h
- Engenho Central – Palco do Bem-Vindo
Durante os dias de festa, a Prefeitura reforça as orientações de segurança, como não aceitar bebidas de desconhecidos, não dirigir após o consumo de álcool, respeitar a sinalização de trânsito e não portar objetos de vidro ou pontiagudos. A venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos é proibida.
O Carnaval de Piracicaba conta com apoio da Polícia Militar, do Coletivo de Cordões e Blocos de Carnaval de Piracicaba e da Piracerva – Associação das Cervejarias Artesanais de Piracicaba.