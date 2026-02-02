Senac Piracicaba abre cursos e oferece bolsas de estudo; veja os requisitos
A unidade do Senac Piracicaba está anunciando a abertura de novos cursos em diversas áreas, além da oferta de bolsas de estudo para candidatos que atendam aos critérios socioeconômicos estabelecidos pela instituição. As oportunidades abrangem formações técnicas e cursos presenciais e híbridos, em segmentos como beleza e estética, bem-estar, comunicação e marketing, design, gestão, moda, logística, administração, meio ambiente e segurança do trabalho.
Para concorrer a uma bolsa de estudos, o principal requisito é ter renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa. Atualmente, o valor do salário mínimo é de R$ 1.621, o que significa que a renda per capita da família não pode ultrapassar esse limite. O cálculo deve considerar a soma da renda de todos os moradores da residência dividida pelo número de pessoas.
Além do critério de renda, o candidato deve verificar, na página específica de cada curso, os requisitos de escolaridade e a documentação exigida. Essas informações estão disponíveis nos campos “Posso fazer este curso?” e “Como me matricular?”, onde constam detalhes importantes sobre idade mínima, nível de ensino e documentos necessários para efetivar a inscrição.
Outro ponto fundamental é a disponibilidade de horários. Para solicitar a bolsa, o interessado não pode estar matriculado em outro curso do Senac nos mesmos dias e horários das aulas. Também não é permitido solicitar bolsa para um curso que já tenha sido comprado anteriormente.
O regulamento estabelece ainda que candidatos que tenham abandonado um curso como bolsistas nos últimos seis meses precisam aguardar esse período para solicitar uma nova bolsa. É permitido, no entanto, cursar até dois cursos simultaneamente, desde que sejam em dias e horários diferentes.
Após confirmar que atende a todos os critérios, o interessado pode manifestar o interesse diretamente pelo site do Senac, acessando a página do curso desejado e seguindo o passo a passo para solicitação da bolsa. As vagas são limitadas e a concessão depende da disponibilidade em cada curso.
O Senac reforça que as bolsas de estudo fazem parte do compromisso da instituição com a qualificação profissional e a ampliação do acesso à educação, oferecendo oportunidades para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.