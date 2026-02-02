Senac Piracicaba abre cursos e oferece bolsas de estudo; veja os requisitos

A unidade do Senac Piracicaba está anunciando a abertura de novos cursos em diversas áreas, além da oferta de bolsas de estudo para candidatos que atendam aos critérios socioeconômicos estabelecidos pela instituição. As oportunidades abrangem formações técnicas e cursos presenciais e híbridos, em segmentos como beleza e estética, bem-estar, comunicação e marketing, design, gestão, moda, logística, administração, meio ambiente e segurança do trabalho.

Para concorrer a uma bolsa de estudos, o principal requisito é ter renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa. Atualmente, o valor do salário mínimo é de R$ 1.621, o que significa que a renda per capita da família não pode ultrapassar esse limite. O cálculo deve considerar a soma da renda de todos os moradores da residência dividida pelo número de pessoas.