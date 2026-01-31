Piracicaba começou este sábado (31) em clima de aperto e preocupação. Um problema elétrico logo pela manhã no sistema de abastecimento de água da cidade e deixou muita gente com medo de ficar com a torneira seca.

O Semae emitiu um comunicado confirmando que a falha atingiu a Captação-1 e derrubou a produção de água nas estações Luiz de Queiroz 1 e 2, obrigando o desligamento emergencial de motobombas e reduzindo drasticamente a captação. Mesmo com o problema elétrico já resolvido, por volta do início da tarde o sistema funcionava com apenas um terço da capacidade, enquanto equipes correm contra o tempo para tentar evitar um prejuízo ainda maior.