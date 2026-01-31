Piracicaba começou este sábado (31) em clima de aperto e preocupação. Um problema elétrico logo pela manhã no sistema de abastecimento de água da cidade e deixou muita gente com medo de ficar com a torneira seca.
O Semae emitiu um comunicado confirmando que a falha atingiu a Captação-1 e derrubou a produção de água nas estações Luiz de Queiroz 1 e 2, obrigando o desligamento emergencial de motobombas e reduzindo drasticamente a captação. Mesmo com o problema elétrico já resolvido, por volta do início da tarde o sistema funcionava com apenas um terço da capacidade, enquanto equipes correm contra o tempo para tentar evitar um prejuízo ainda maior.
Com isso, bairros como Paulicéia, Monte Líbano, Jardim Elite, Nova América, Jaraguá, Jupiá, São Dimas e regiões próximas podem sofrer com falta d’água, baixa pressão e instabilidade no abastecimento até o fim do dia. A previsão é que a situação só comece a se normalizar durante a madrugada destrme domingo (1), o que acendeu o alerta entre os moradores.
A orientação é clara: quem tem caixa d’água precisa economizar cada gota para não passar aperto. Enquanto isso, a cidade segue em clima de tensão, com equipes trabalhando sem parar e a população de olho na torneira, torcendo para que a água não falte.