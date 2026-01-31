Marchiori chega quente no mercado. Vinha de trabalho sólido no Caxias, com classificação antecipada às quartas do Gauchão, e empilhando resultados expressivos em 2025 pelo Primavera, onde alcançou duas finais seguidas e deixou sua marca na história do clube.

O XV de Piracicaba foi cirúrgico, rápido e certeiro: Fernando Marchiori, 46 anos, melhor técnico da última Série A2, é o novo comandante do Nhô Quim. Um movimento forte, de clube grande, que muda o clima no Barão da Serra Negra e pode colocar o Alvinegro de vez na briga pelo Paulistão A2 Rivalo — com a Série D no radar.

Paulistano, Fernando Marchiori Lavagnolli tem currículo pesado. Foi o técnico que levou o Primavera, pela primeira vez, à elite do futebol paulista ao chegar à final da A2. Depois, colocou o clube em competição nacional inédita, garantindo vaga na Copa do Brasil após a final da Copa Paulista — justamente contra o XV.

E não para por aí. O treinador já levantou taças importantes: campeão da Série A2 com o Santo André (2019), campeão da Copa Paulista com a Portuguesa (2020), além de títulos no Paraná, Mato Grosso e cenário nacional. Em 2022, colocou seu nome de vez no mapa ao conquistar o acesso à Série B com o ABC. No currículo, ainda aparecem Água Santa, Oeste, Náutico e Sampaio Corrêa.

Ex-jogador com passagens por Brasil, França e Espanha, Marchiori começou a carreira fora das quatro linhas em um acesso histórico com o Luverdense, em 2013. Agora, chega a Piracicaba como aposta clara de virada.