Defesa afirma que perícia encontrou projétil na cabeça de corretora morta em Goiás

A defesa da corretora de imóveis Daiane Alves Souza informou que uma bala teria sido encontrada alojada na cabeça da vítima durante a perícia realizada após a localização do corpo, em uma área de mata na região de Caldas Novas, em Goiás. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (2) pelo advogado da família, Plínio Mendonça, mas ainda não foi oficialmente validada pela Polícia Técnico-Científica, que afirma que o laudo pericial não foi concluído nem divulgado.

Segundo o advogado, a informação sobre o projétil é extraoficial e depende da finalização dos exames periciais. Ele também informou que um aparelho celular foi apreendido na tubulação de esgoto do condomínio onde Daiane morava e será submetido à perícia para verificar se pertence à vítima. De acordo com a defesa, o local onde o celular foi encontrado teria sido indicado pelo próprio suspeito durante uma perícia complementar de reconstituição do crime.