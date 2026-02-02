Quais alimentos previnem câimbras? Banana é importante, mas não é a única

As câimbras musculares, caracterizadas por dores intensas e repentinas, estão diretamente relacionadas ao desequilíbrio de minerais no organismo e à hidratação inadequada. Para prevenir o problema, é fundamental manter uma alimentação rica em eletrólitos essenciais, como potássio, magnésio, cálcio e sódio, responsáveis pelo bom funcionamento da contração e do relaxamento muscular.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Embora a banana seja o alimento mais lembrado quando o assunto é câimbra, ela não é a única opção eficaz. A fruta fornece cerca de 358 mg de potássio a cada 100 gramas, mas outros alimentos apresentam concentrações ainda maiores do mineral. O abacate, por exemplo, oferece aproximadamente 485 mg na mesma porção, enquanto a uva-passa pode chegar a 746 mg e as sementes de girassol alcançam cerca de 645 mg. O abacate do tipo avocado pode conter até o dobro de potássio em comparação à banana nanica.