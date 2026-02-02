Quais alimentos previnem câimbras? Banana é importante, mas não é a única
As câimbras musculares, caracterizadas por dores intensas e repentinas, estão diretamente relacionadas ao desequilíbrio de minerais no organismo e à hidratação inadequada. Para prevenir o problema, é fundamental manter uma alimentação rica em eletrólitos essenciais, como potássio, magnésio, cálcio e sódio, responsáveis pelo bom funcionamento da contração e do relaxamento muscular.
Embora a banana seja o alimento mais lembrado quando o assunto é câimbra, ela não é a única opção eficaz. A fruta fornece cerca de 358 mg de potássio a cada 100 gramas, mas outros alimentos apresentam concentrações ainda maiores do mineral. O abacate, por exemplo, oferece aproximadamente 485 mg na mesma porção, enquanto a uva-passa pode chegar a 746 mg e as sementes de girassol alcançam cerca de 645 mg. O abacate do tipo avocado pode conter até o dobro de potássio em comparação à banana nanica.
Além do potássio, o magnésio desempenha papel fundamental no relaxamento muscular e pode ser encontrado em alimentos como espinafre, arroz integral e castanhas. Já o cálcio, presente em leites, iogurtes e brócolis, é essencial para a transmissão dos impulsos nervosos que controlam os movimentos do corpo. A deficiência desses minerais compromete a comunicação entre o cérebro e os músculos, favorecendo contrações involuntárias e dolorosas.
A hidratação adequada é outro fator indispensável na prevenção das câimbras. A desidratação é apontada como uma das principais causas do problema, já que a falta de água interfere diretamente no equilíbrio dos eletrólitos no organismo. De acordo com orientações do Ministério da Saúde, a água de coco é uma alternativa natural e eficiente para a reposição de líquidos e minerais. Especialistas alertam ainda que a deficiência de sódio, comum em pessoas que transpiram excessivamente, pode provocar câimbras com a mesma frequência que a falta de potássio, reforçando a importância de manter uma ingestão adequada de água aliada a uma alimentação equilibrada.