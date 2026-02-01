02 de fevereiro de 2026
PARLAMENTAR PRESO

Pornografia: DDM Piracicaba prende vereador, mas ele é liberado

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Cívil
Conversas de cunho sexual e troca de imagens íntimas com adolescentes resultaram na prisão do vereador.
Conversas de cunho sexual e troca de imagens íntimas com adolescentes resultaram na prisão do vereador.

  Uma operação da Polícia Civil de Piracicaba através da Delegacia de Desfea da Mulher (DDM) de Piracicaba chocou o interior do estado nesta quinta-feira (30). O vereador Raul Adiu Alves Miranda (PRD), de 47 anos, da cidade de Apiaí, foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia juvenil, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após a audiência de custódia, o parlamentar foi solto. A defesa alegou ilegalidade na prisão e a justiça emitiu alvará de soltura.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba, com apoio do 5º Distrito Policial e da DEIC, após uma denúncia gravíssima feita pelo pai de um adolescente de 16 anos. O homem encontrou no celular do filho conversas sexuais explícitas e troca de imagens íntimas com o parlamentar.

 Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa, comércio e gabinete do vereador " Raulzinho da farmácia", os policiais recolheram celulares e dispositivos eletrônicos. A perícia confirmou a presença de imagens de pornografia juvenil no aparelho do investigado.

  Também foram apreendidos diversos medicamentos de tarja preta e vermelha, com necessidade de registros.

O vereador foi levado à Delegacia de Polícia de Capão Bonito, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia juvenil. O parlamentar vai responder em liberdade. A origem dos medicamentos apreendidos segue sob investigação.

A  liberação pela justiça na audiência de custódia, causou forte repercussão e indignação nas redes sociais.As investigações continuam.

