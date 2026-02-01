Uma operação da Polícia Civil de Piracicaba através da Delegacia de Desfea da Mulher (DDM) de Piracicaba chocou o interior do estado nesta quinta-feira (30). O vereador Raul Adiu Alves Miranda (PRD), de 47 anos, da cidade de Apiaí, foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia juvenil, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após a audiência de custódia, o parlamentar foi solto. A defesa alegou ilegalidade na prisão e a justiça emitiu alvará de soltura.

LEIA MAIS

A ação foi conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba, com apoio do 5º Distrito Policial e da DEIC, após uma denúncia gravíssima feita pelo pai de um adolescente de 16 anos. O homem encontrou no celular do filho conversas sexuais explícitas e troca de imagens íntimas com o parlamentar.