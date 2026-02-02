Segundo o processo, Tiffany e Steven recorreram à clínica especializada para realizar o sonho de ter um filho e chegaram a produzir três embriões considerados viáveis durante o tratamento. A gestação ocorreu sem complicações aparentes, mas as suspeitas surgiram logo após o parto, quando perceberam que a bebê, chamada Shea, não apresentava semelhança física com os pais.

Um casal da Flórida, nos Estados Unidos, entrou com uma ação judicial contra uma clínica de fertilidade após descobrir que a filha gerada por fertilização in vitro não possui vínculo genético com nenhum dos dois. O caso envolve Tiffany Score e Steven Mills, que afirmam ter identificado a situação após o nascimento da criança, em dezembro, ao notarem diferenças físicas que não condiziam com a herança genética do casal.

Diante das dúvidas, o casal decidiu realizar exames genéticos, que confirmaram a troca de embriões durante o procedimento de fertilização. Apesar do impacto da descoberta, os dois afirmaram que mantêm um forte vínculo emocional com a criança. Em declaração à revista People, o casal afirmou que Shea é “uma menina linda e saudável, que amamos mais do que palavras podem expressar”.

Ao mesmo tempo, Tiffany e Steven relatam viver sob constante apreensão quanto ao futuro da família. O principal temor, segundo eles, é a possibilidade de perder a guarda da filha caso os pais biológicos sejam identificados e reivindiquem a criança. “Esse medo é quase insuportável”, afirmaram em comunicado.

Além da incerteza em relação à guarda, o casal também busca esclarecimentos sobre o destino dos próprios embriões. Segundo eles, existe a angústia de imaginar que outra família possa estar criando o bebê que seria geneticamente deles. “Nossa alegria com o nascimento de Shea é atravessada por uma realidade devastadora”, relataram.