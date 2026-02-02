03 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ERRO GRAVE

Troca de embriões leva casal a processar clínica de fertilidade

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
REDES SOCIAS

Casal processa clínica de fertilidade após descobrir troca de embriões

Um casal da Flórida, nos Estados Unidos, entrou com uma ação judicial contra uma clínica de fertilidade após descobrir que a filha gerada por fertilização in vitro não possui vínculo genético com nenhum dos dois. O caso envolve Tiffany Score e Steven Mills, que afirmam ter identificado a situação após o nascimento da criança, em dezembro, ao notarem diferenças físicas que não condiziam com a herança genética do casal.

Segundo o processo, Tiffany e Steven recorreram à clínica especializada para realizar o sonho de ter um filho e chegaram a produzir três embriões considerados viáveis durante o tratamento. A gestação ocorreu sem complicações aparentes, mas as suspeitas surgiram logo após o parto, quando perceberam que a bebê, chamada Shea, não apresentava semelhança física com os pais.

Diante das dúvidas, o casal decidiu realizar exames genéticos, que confirmaram a troca de embriões durante o procedimento de fertilização. Apesar do impacto da descoberta, os dois afirmaram que mantêm um forte vínculo emocional com a criança. Em declaração à revista People, o casal afirmou que Shea é “uma menina linda e saudável, que amamos mais do que palavras podem expressar”.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Ao mesmo tempo, Tiffany e Steven relatam viver sob constante apreensão quanto ao futuro da família. O principal temor, segundo eles, é a possibilidade de perder a guarda da filha caso os pais biológicos sejam identificados e reivindiquem a criança. “Esse medo é quase insuportável”, afirmaram em comunicado.

Além da incerteza em relação à guarda, o casal também busca esclarecimentos sobre o destino dos próprios embriões. Segundo eles, existe a angústia de imaginar que outra família possa estar criando o bebê que seria geneticamente deles. “Nossa alegria com o nascimento de Shea é atravessada por uma realidade devastadora”, relataram.

Diante da falta de respostas por parte da clínica, o casal decidiu acionar judicialmente a instituição e o médico responsável pelo procedimento. De acordo com o advogado que representa Tiffany e Steven, a principal motivação da ação não é financeira, mas a necessidade de compreender como ocorreu o erro e identificar a origem genética da criança. “Trata-se de um fato grave que precisa ser esclarecido”, afirmou.

Enquanto o caso segue em tramitação na Justiça e novas audiências são aguardadas, o casal afirma tentar manter a rotina familiar em meio à incerteza. “Shea é completamente inocente e não merece sofrer as consequências de um erro que não foi dela”, reforçaram.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários