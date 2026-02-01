Em desespero no meio da água, a dupla conseguiu se agarrar a uma árvore, mas permaneceu em situação de alto risco devido à vazão elevada do rio, provocada pelas chuvas iniciadas na noite de quinta-feira.

Um drama foi vivido por uma mãe e seu filho na tarde deste sábado (31), no Rio Piracicaba, após ambos caírem de um jetski e serem arrastados pela forte correnteza.

Mesmo agarrados à vegetação, era difícil visualizar a mãe e o filho, que estavam em grande perigo. Felizmente, um homem que caminhava pela calçada da avenida Cruzeiro do Sul percebeu a situação e acionou rapidamente guardas civis municipais (GCMs) que estavam nas proximidades.

Em uma ação rápida, os GCMs, com o apoio de populares, realizaram o resgate da mãe e do filho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e equipes do Corpo de Bombeiros também atuaram na ocorrência. As duas vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde.

Após a conclusão do atendimento, familiares e equipes envolvidas agradeceram a atenção e a atitude rápida do homem que alertou as autoridades sobre a grave situação.