A polícia prendeu um homem de 51 anos em flagrante na noite deste sábado (31) por violência doméstica, após espancar sua esposa de 66 e jogar gasolina em seu corpo, ameaçando atear fogo, no bairro Jardim São Paulo, em Engenheiro Coelho, a 61 km de Piracicaba.

Por volta das 18h45 policiais militares foram chamados para o atendimento de violência doméstica, encontrando a mulher no local. Muito abalada, ela relatou as agressores, com socos, tapas na cara e chutes na barriga, e também uma grave ameaça do companheiro, que jogou gasolina em seu corpo com um galão e ameaçou atear fogo, sendo contido por vizinhos.