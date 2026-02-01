02 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
SOCOS E CHUTES

Homem espanca esposa, joga gasolina e ameaça incendiá-la

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
A vítima foi agredida com socos na cara, tapas na cabeça e chutes na barriga pelo homem.
A vítima foi agredida com socos na cara, tapas na cabeça e chutes na barriga pelo homem.

  A polícia prendeu um homem de 51 anos em flagrante na noite deste sábado (31) por violência doméstica, após espancar sua esposa de 66 e jogar gasolina em seu corpo, ameaçando atear fogo, no bairro Jardim São Paulo, em Engenheiro Coelho, a 61 km de Piracicaba.

 Por volta das 18h45 policiais militares foram chamados para o atendimento de violência doméstica, encontrando a mulher no local. Muito abalada, ela relatou as agressores, com socos, tapas na cara e chutes na barriga, e também uma grave ameaça do companheiro, que jogou gasolina em seu corpo com um galão e ameaçou atear fogo, sendo contido por vizinhos.

Diante das evidências, os policiais localizaram o autor em um bar.

Ao receber voz de prisão, o indivíduo tentou agredir a equipe e foi contido com o uso de força física moderada e técnicas de imobilização. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde e posteriormente ao plantão policial, onde ficou preso

A vítima passou por atendimento médico e psicológico. Foi necessária, portanto, a utilização de algemas para conter o homem.

