Comerciante esclarece vídeo sobre suposto golpe em conta do Semae

Por Gabriela Lima |
| Tempo de leitura: 2 min
Cristiane Ambrozano
Vídeo em que Cristiane acusa o Semae de golpe era para ter sido apenas para sua sogra
A moradora e comerciante Cristiane Ambrozano esclareceu o conteúdo de um vídeo que circulou nas redes sociais, no qual afirmou que a conta de água recebida em sua loja, na Vila Rezende, seria um golpe. Segundo ela, a declaração foi feita após uma interpretação equivocada da fatura, sem qualquer intenção de disseminar informações falsas.

Vídeo citava suposto golpe em cobrança

Na gravação, Cristiane comenta a chegada de uma conta de água em seu estabelecimento comercial e levanta a suspeita de fraude. O vídeo foi compartilhado inicialmente apenas com sua sogra, porém,  após ser repassado em grupos e contatos, ganhou repercussão entre moradores da região.

Confusão esclarecida e pedido de remoção

Após a verificação das informações, ficou confirmado que a fatura mencionada é legítima. Diante do esclarecimento, Cristiane Ambrozano afirmou que se confundiu ao analisar a cobrança e pediu que o vídeo seja apagado das redes sociais e grupos de mensagens, a fim de evitar novos mal-entendidos.

Mudança no modelo de fatura já está em vigor

Com o início de janeiro de 2026, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) passou a adotar a NFAg (Nota Fiscal da Água e Saneamento Eletrônica), que substitui o modelo tradicional de fatura. A mudança atende às diretrizes da Reforma Tributária, conforme a Emenda Constitucional nº 132/2023 e a Lei Complementar nº 214/2025, e moderniza o processo de faturamento do setor de saneamento.

Atualização cadastral evita transtornos

A NFAg possui natureza fiscal e traz impactos administrativos, jurídicos e regulatórios, além de ampliar a segurança, a transparência e a proteção de dados dos usuários. Para garantir a correta identificação dos consumidores neste novo modelo, o Semae reforça a necessidade de atualização cadastral.

Para pessoas físicas, são exigidos:

  • nome completo,
  • CPF
  • endereço da unidade usuária
  • telefone
  •  e-mail válido 
  • documento de posse do imóvel.

Já para pessoas jurídicas, devem ser informados:

  • razão social
  • CNPJ
  • endereço da unidade usuária
  • telefone
  • e-mail válido 
  • documento de posse do imóvel.

A atualização e eslarecimento de dúvidas podem ser feitos pelo WhatsApp (19) 3403-9608, pelo site semaepiracicaba.sp.gov.br ou presencialmente nos postos de atendimento do Semae. O JP reforça que é sempre importante checar antes de repassar desinformações

