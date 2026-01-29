A moradora e comerciante Cristiane Ambrozano esclareceu o conteúdo de um vídeo que circulou nas redes sociais, no qual afirmou que a conta de água recebida em sua loja, na Vila Rezende, seria um golpe. Segundo ela, a declaração foi feita após uma interpretação equivocada da fatura, sem qualquer intenção de disseminar informações falsas.

Vídeo citava suposto golpe em cobrança

Na gravação, Cristiane comenta a chegada de uma conta de água em seu estabelecimento comercial e levanta a suspeita de fraude. O vídeo foi compartilhado inicialmente apenas com sua sogra, porém, após ser repassado em grupos e contatos, ganhou repercussão entre moradores da região.

Confusão esclarecida e pedido de remoção