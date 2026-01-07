A forma de contribuir com as categorias de base do E.C. XV de Novembro de Piracicaba foi atualizada. A partir de 2026, os moradores poderão fazer doações ao clube por meio de um QR Code para pagamento via PIX, disponível no verso da nova Nota Fiscal da Água e Saneamento Eletrônica (NFAg) emitida pelo Semae.
Nova forma de doação ao XV
Com a mudança, o apoio ao time deixa de estar vinculado diretamente ao valor da fatura de água. Agora, o contribuinte pode escolher qualquer quantia e realizar a doação de forma rápida e digital, utilizando o PIX por meio do QR Code impresso no documento.
Modernização no sistema de cobrança
A atualização faz parte de um processo de adequação às novas regras estabelecidas pelo Governo Federal, dentro da Reforma Tributária. As mudanças seguem o que determina a Emenda Constitucional nº 132/2023 e a Lei Complementar nº 214/2025, que alteram a forma de cobrança pelos serviços de água e saneamento nos municípios brasileiros.
Adequação às normas nacionais
De acordo com orientações técnicas, a implementação da Nota Fiscal da Água e Saneamento Eletrônica busca modernizar os processos de faturamento, padronizar procedimentos e garantir mais transparência na arrecadação dos serviços públicos de saneamento em todo o país.
Facilidade para o contribuinte
A inclusão do PIX como meio de doação amplia a praticidade para os torcedores e apoiadores do Alvinegro Piracicabano, permitindo contribuições voluntárias de maneira simples, segura e sem burocracia.