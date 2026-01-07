A forma de contribuir com as categorias de base do E.C. XV de Novembro de Piracicaba foi atualizada. A partir de 2026, os moradores poderão fazer doações ao clube por meio de um QR Code para pagamento via PIX, disponível no verso da nova Nota Fiscal da Água e Saneamento Eletrônica (NFAg) emitida pelo Semae.

Nova forma de doação ao XV

Com a mudança, o apoio ao time deixa de estar vinculado diretamente ao valor da fatura de água. Agora, o contribuinte pode escolher qualquer quantia e realizar a doação de forma rápida e digital, utilizando o PIX por meio do QR Code impresso no documento.

Modernização no sistema de cobrança