APOIO AO XV

Doação ao XV passa a ser feita por PIX no Semae

Por Gabriela Lima/JP1 |
Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine
Arquibancada do XV
Arquibancada do XV

A forma de contribuir com as categorias de base do E.C. XV de Novembro de Piracicaba foi atualizada. A partir de 2026, os moradores poderão fazer doações ao clube por meio de um QR Code para pagamento via PIX, disponível no verso da nova Nota Fiscal da Água e Saneamento Eletrônica (NFAg) emitida pelo Semae.

Nova forma de doação ao XV

Com a mudança, o apoio ao time deixa de estar vinculado diretamente ao valor da fatura de água. Agora, o contribuinte pode escolher qualquer quantia e realizar a doação de forma rápida e digital, utilizando o PIX por meio do QR Code impresso no documento.

Modernização no sistema de cobrança

A atualização faz parte de um processo de adequação às novas regras estabelecidas pelo Governo Federal, dentro da Reforma Tributária. As mudanças seguem o que determina a Emenda Constitucional nº 132/2023 e a Lei Complementar nº 214/2025, que alteram a forma de cobrança pelos serviços de água e saneamento nos municípios brasileiros.

Adequação às normas nacionais

De acordo com orientações técnicas, a implementação da Nota Fiscal da Água e Saneamento Eletrônica busca modernizar os processos de faturamento, padronizar procedimentos e garantir mais transparência na arrecadação dos serviços públicos de saneamento em todo o país.

Facilidade para o contribuinte

A inclusão do PIX como meio de doação amplia a praticidade para os torcedores e apoiadores do Alvinegro Piracicabano, permitindo contribuições voluntárias de maneira simples, segura e sem burocracia.

