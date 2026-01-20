Mensagens que circularam em grupos de WhatsApp desde o dia 19 geraram apreensão entre moradores ao afirmar que a água distribuída pelo Semae estaria contaminada. Os conteúdos relacionavam o suposto problema a um aumento de casos de virose e citavam que unidades da Unimed estariam lotadas, recomendando, de forma informal, a compra de água mineral. As informações, no entanto, foram desmentidas oficialmente.

Mensagens viralizaram e causaram insegurança

O texto de um status de Whatsapp sem identificação de autoria se espalharam rapidamente em conversas comunitárias e grupos familiares da rede social. O tom alarmista incentivou a população a evitar o consumo de água da torneira e a buscar alternativas, mesmo sem qualquer comprovação técnica.

Caso de intoxicação na Hyundai impulsionou o boato