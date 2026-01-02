A partir de janeiro de 2026, o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba estará adequando a emissão de fatura para a NFAg (Nota Fiscal da Água e Saneamento Eletrônica), em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal. Essa mudança é resultado da Reforma Tributária, conforme a Emenda Constitucional n° 132/2023 e a Lei Complementar n° 214/2025, e visa modernizar os processos de faturamento no setor de saneamento em todo o país.

A NFAg substituirá o modelo tradicional de fatura, assumindo uma natureza fiscal que traz implicações administrativas, jurídicas e regulatórias. Essa nova abordagem não apenas garante maior eficiência administrativa, mas também traz segurança jurídica e proteção de dados, promovendo transparência com os usuários.

Para evitar complicações durante essa transição fiscal, é fundamental que os usuários realizem a sua atualização cadastral. “A atualização cadastral é essencial para garantir que todos os usuários sejam identificados corretamente”, enfatizou o presidente do Semae, Ronald Pereira.