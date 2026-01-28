O Brasil registrou mais de 22 mil novos casos de hanseníase em 2023, segundo dados mais recentes do Boletim Epidemiológico de Hanseníase do Ministério da Saúde, e ocupa o segundo lugar no mundo em número absoluto de diagnósticos, atrás apenas da Índia. Apesar de ter cura, a hanseníase ainda é cercada por desinformação, o que contribui para atrasos no atendimento e para o agravamento dos quadros clínicos.

Manchas na pele que não doem, não coçam e apresentam perda de sensibilidade ainda são, no Brasil, sinais pouco reconhecidos de uma doença antiga, mas que continua atual: a hanseníase. Durante o Janeiro Roxo, campanha nacional de conscientização, especialistas reforçam que o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para evitar incapacidades físicas, reduzir o estigma e interromper a cadeia de transmissão.

"A hanseníase tem tratamento gratuito e eficaz pelo SUS, mas o maior desafio ainda é fazer com que as pessoas procurem ajuda nos primeiros sinais", afirma a Dra. Luciana Mazzutti, médica dermatologista do AME Carapicuíba, unidade da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e gerenciada pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim". Segundo ela, quanto mais cedo o diagnóstico, menores são os riscos de lesões neurológicas e complicações permanentes.

A especialista explica que a doença é causada por uma bactéria que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. Os sintomas iniciais incluem manchas claras, avermelhadas ou acastanhadas com perda de sensibilidade ao calor, frio ou toque, além de formigamentos e dormências em mãos e pés. "Muita gente ignora esses sinais por não sentir dor, mas justamente essa ausência de sensibilidade é um dos alertas mais importantes", ressalta.

A transmissão ocorre por vias respiratórias em contatos próximos e prolongados com pessoas com a doença e sem tratamento adequado, não havendo risco em abraços, toques ou compartilhamento de objetos.