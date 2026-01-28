Em Piracicaba, diversos pontos da área urbana apresentam risco de alagamento e enchentes, principalmente durante períodos de chuvas intensas ou quando ocorre a elevação do nível dos rios que cortam o município. Essas áreas são acompanhadas de forma permanente pela Defesa Civil, que realiza o monitoramento preventivo e a emissão de alertas quando necessário.
De acordo com dados oficiais mais recentes, a Defesa Civil registrou pelo menos 37 ocorrências relacionadas a alagamentos em registros administrativos, que incluem solicitações de atendimento e ocorrências formalmente registradas. Além disso, estudos técnicos e relatórios elaborados em anos recentes já indicavam a existência de mais de 28 pontos considerados de risco de alagamento distribuídos em diferentes regiões da cidade.
Segundo a Defesa Civil, os alagamentos costumam ocorrer de forma pontual, associados a chuvas de grande volume em curto período de tempo ou ao transbordamento de rios e córregos. Nessas situações, vias públicas podem ficar temporariamente interditadas, afetando o trânsito e o deslocamento de moradores.
Entre as áreas urbanas e vias principais que apresentam histórico de alagamentos estão a Avenida Armando de Salles Oliveira, no trecho entre o Terminal Central de Integração (TCI) e a Avenida Independência; a Avenida 31 de Março; e o cruzamento da Rua Gomes Carneiro com a Rua Santa Cruz. Esses locais recebem atenção especial durante episódios de chuva intensa.
Rio Piracicaba
Quando o nível do Rio Piracicaba sobe acima do normal, há risco de alagamento em regiões ribeirinhas e bairros próximos ao curso do rio, como Rua do Porto, Avenida Beira Rio, bairro Bongue, Avenida Cruzeiro do Sul e Avenida Jaime Pereira. Também podem ser afetados os bairros Ondas, Algodoal, Ondinhas, São Francisco, Estoril, Jupiá, Gran Park e Ártemis.
Em situações de extravasamento do Rio Corumbataí, os bairros Santa Terezinha, Vila Rios e IAA-Bessy estão entre os pontos monitorados pela Defesa Civil. Já o Ribeirão Piracicamirim pode transbordar em períodos de chuva intensa, impactando áreas como Serra Verde, Ipanema, Astúrias, Bosque da Água Branca, Maracanã, Morumbi, Vila Independência e trechos da Avenida Alberto Vollet Sachs.
A Defesa Civil informa que esses pontos não permanecem alagados de forma contínua, mas são considerados áreas de atenção devido ao histórico de ocorrências. Por esse motivo, o órgão mantém o acompanhamento dos níveis dos rios, córregos e das previsões meteorológicas, além de realizar ações preventivas e orientações à população.
Em períodos de maior instabilidade climática, a recomendação é que moradores evitem transitar por áreas sujeitas a alagamentos, não atravessem vias inundadas e acompanhem os comunicados oficiais emitidos pelos canais da Defesa Civil do município.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura para saber se as equipes possuem projetos para minimizar os efeitos das chuvas. Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura de Piracicaba mantém uma comissão coordenada pela Defesa Civil e que reúne todas as secretarias municipais, em parceria com órgãos como Corpo de Bombeiros e CPFL, que traça estratégias e executa ações para enfrentamento, principalmente, de alagamentos - de rios, córregos e de vias -, dá suporte à população atingida e trabalha para restabelecer serviços prejudicados em caso de desastres naturais ou outros para reduzir riscos e danos. O trabalho dessas equipes é constante e intenso quando há ocorrências de tempestades no município. A Defesa Civil acompanha diariamente as previsões de chuva na cidade e se dispõe em caráter de alerta quando há aviso de chuvas intensas e ventos fortes, monitorando rios, córregos, ribeirões e os pontos de alagamento na cidade.
Além da atuação após os desastres naturais, a Prefeitura tem intensificado obras e serviços para prevenir os danos das ocorrências de alagamentos na cidade. Em dezembro de 2025, a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, homologou o Pregão Eletrônico nº 138/2025, de registro de preços para a execução de serviços de conservação e manutenção do sistema de drenagem urbana. O projeto integra um conjunto de ações estruturantes de microdrenagem, com impacto em toda a cidade, e tem como principal objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir pontos recorrentes de alagamentos e aumentar a segurança da população durante períodos de chuvas intensas.
O ribeirão Piracicamirim pode transbordar em pontos no Serra Verde, Ipanema, Astúrias, Bosque da Água Branca, Maracanã, Morumbi, Vila Independência e trechos da avenida Alberto Vollet Sachs".