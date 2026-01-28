A Defesa Civil informa que esses pontos não permanecem alagados de forma contínua, mas são considerados áreas de atenção devido ao histórico de ocorrências. Por esse motivo, o órgão mantém o acompanhamento dos níveis dos rios, córregos e das previsões meteorológicas, além de realizar ações preventivas e orientações à população.

Em períodos de maior instabilidade climática, a recomendação é que moradores evitem transitar por áreas sujeitas a alagamentos, não atravessem vias inundadas e acompanhem os comunicados oficiais emitidos pelos canais da Defesa Civil do município.

O que diz a Prefeitura

A reportagem do Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura para saber se as equipes possuem projetos para minimizar os efeitos das chuvas. Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura de Piracicaba mantém uma comissão coordenada pela Defesa Civil e que reúne todas as secretarias municipais, em parceria com órgãos como Corpo de Bombeiros e CPFL, que traça estratégias e executa ações para enfrentamento, principalmente, de alagamentos - de rios, córregos e de vias -, dá suporte à população atingida e trabalha para restabelecer serviços prejudicados em caso de desastres naturais ou outros para reduzir riscos e danos. O trabalho dessas equipes é constante e intenso quando há ocorrências de tempestades no município. A Defesa Civil acompanha diariamente as previsões de chuva na cidade e se dispõe em caráter de alerta quando há aviso de chuvas intensas e ventos fortes, monitorando rios, córregos, ribeirões e os pontos de alagamento na cidade.