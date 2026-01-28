Uma nova resolução do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) muda a dinâmica da atenção básica no Brasil ao autorizar enfermeiros a prescreverem antibióticos em situações específicas. A medida, publicada na última quinta-feira (22), permite que esses profissionais emitam receitas válidas, que passam a ser aceitas pelas farmácias, desde que respeitados os protocolos estabelecidos.

A decisão reforça o papel dos enfermeiros no cuidado direto à população, especialmente em serviços de atenção primária, onde esses profissionais já atuam na avaliação clínica, acompanhamento de pacientes e orientação de tratamentos. A autorização vale tanto para crianças quanto para adultos e está alinhada a programas de saúde pública já existentes.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Quais antibióticos entram na nova regra